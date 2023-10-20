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20 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Yahudilerin başarı sırları

İbrahim ERSOYLU
20 Ekim 2023, Cuma
Yahudiler, 7 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 15 milyonunu teşkil etmektedirler.

Bu da, genel nüfusun içinde % 0,2’ye tekabül eder.1 Buna rağmen onların dünya siyaseti ve ekonomisinin yönlendirilmesinde önemli etkileri vardır. Bu işin sırrı nasıl açıklanabilir?

Bu sualin cevabında öne çıkan hususları maddeler halinde açıklamaya çalışalım:

1. Hz. Peygamber (asm) “Her doğan çocuk, İslâm fıtratına göre doğar. Sonra anne ve babası onu ya Hıristiyan ya Yahudi ya da Mecusi yapar”2 buyurmaktadır.

Buna göre Yahudiler, çocuklarını küçük yaştan itibaren millî bir şuurla yetiştirirler. Tevrat’ı referans göstererek Allah’ın, Yahudi ırkını insanlığı yönetecek kabiliyette üstün bir ırk olarak yaratıp seçtiğine onları inandırırlar.

2. Onlar, çocuklarını zamanın şartlarına uygun bir eğitim modeliyle eğitirler. Çocuk çağında fertlerin kabiliyetlerini ölçerler, her birini müstait olduğu alanda eğiterek derinleşmesini ve uzmanlaşmasını temin ederler. Her birini sahasında iyi bir tüccar vs. olarak yetişmelerini sağlarlar.

ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde, kamu ve özel sektör makamlarına getirilecek insanların din ve milliyetlerine bakılmaz, kabiliyet, tecrübe ve becerileri esas alınır. Bu açıdan Yahudiler performanslarıyla oralarda istihdamda tercih unsur olmaktadırlar. Bu durum bulundukları sektörde söz sahibi olmalarına sebep olmaktadır.

Meselâ onlar, ABD’de devlet nüfusunun %2,5 oranına tekabül etmelerine rağmen3 ülkenin ticaret, finans, medya sektörü gibi önemli alanlarda hâkimiyet kurarak devletin siyasetini istedikleri yönde yönlendirmektedirler. Gelişmiş diğer ülkelerinde aynı durum vardır.

3. Yahudiler, hangi ülkede yaşarlarsa yaşasınlar birbirlerine tutkun insanlardır ve birbirlerinden haberdar olurlar. Dünyanın öbür ucunda yaşayan bir Yahudi’nin bir sıkıntıya maruz kalması halinde, diğer yerdekiler onun imdadına koşarlar ve kuvve-i maneviyesini kuvvetlendirirler. Zengin Yahudiler, İsrail devletine hibe yardım akıttıkları bilinen bir iştir.

4. “Kişinin kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir”4 kaidesini hayatlarına uygulayan Yahudiler, milletlerinin üstün bir konuma gelmesi için her türlü fedakârlığı yapmaktan çekinmezler.

5. Yahudi milleti, mal ve servet toplamak için aşırı hırs gösterirler, faiz gibi gayr-i meşru yolları kullanarak bu yolda başarılı oluyorlar.5 Ancak servetlerinin hayrını pek görmezler, çevirdikleri fitne ve fesat sebebiyle bulundukları ülkelerde tezyif ve tahkir tokadını yiyerek rahat ve güvenli bir hayat yaşayamazlar.

Aslında Yahudiler manevî yönünden zayıf insanlardır. Ancak İsrail’in Filistin’de yaptığı gibi ellerine güç ve kuvvet geçmesi durumunda intikam alırlar.

Dipnotlar:

1 - Berman Jewish DataBank’ın 2018 yılındaki tahmin kaydı. 

2 - Buhari, Cenaiz, 92. ; 

3 – fikirturu.com. ; 

4 - Hutbe-i şamiye,2009, s.150. ; 

5 - Mektubat,2017, s.319.

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