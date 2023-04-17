Cenâb-ı Allah kendi dostlarına Kur’ân’da şöyle müjde verir: “Dikat edin ve kesin olarak biliniz ki, Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Çünkü onlar, îman ettiler ve takvâ mertebesine ulaştılar.” (Yûnus, 10/62,63)

Âyette geçen “Evliyâullah” (Allah dostları) Cenâb-ı Hakka ihlasla iman eden ve takvâ makâmında yükselen kullardır. Çünkü 63. âyette Allah dostlarının bu iki özelliğine dikkat çekilmiştir. Kardeşleri Hz. Yûsuf’a: “Allah seni seçti, peygamber oldun ve Mısır’a sultan oldun” dediler. Hz. Yûsuf da: “Beni bu dünyevî ve uhrevî makamlara çıkaran TAKVÂ ve SABIR’dır” dedi. Züleyha ile yapılan sınavda başarılı oldu. Sabretti ihlas, iffet ve takvâ mertebesine ulaştı. Îman, ihlas, ibâdet ve takvâ ile peygamber ahlâkını yaşayanlara büyük müjdeler vardır. Marifetullah, muhabbetullah ve îman ilminde terakkî edenlere dünyevî ve uhrevî pek çok müjdeler vardır. Bu müjdelerden bazıları şunlardır: 1.Sekerât ânında, müjde meleklerinin cenneti müjde etmeleri. “Siz Allah dostlarına korku yoktur. Korkmayın, üzülmeyeceksiniz” demeleri. 2.Cemâlullah müjdesi. 3.Dünyâda sadık rüyalar görme müjdesi. (Mübeşşirât) 4.Dünyada geçim kolaylığı ve ummadığı yerden rızık. 5.Dünyada iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı ayırt edecek özellik verilmesi. 6.Kalbî ve rûhî huzur. 7.Kurân’da ve hadislerde geçen diğer müjdeler: a: Cennette; süt ırmakları, süzülmüş bal ırmakları, tatlı su ırmakları, cennet şarâbı ırmakları ve muzdan nara kadar her türlü meyveler. (Muhammed, 47/15) b: cennet yiyecekleri, cennet içecekleri ve cennet gölgeleri. c: Cennetteki nikah, evlilik ve âilecek berâber yaşama mutluluğu.



Okunma Sayısı: 218

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.