"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Mezardaki arkadaşlar nelerdir?

İbrahim Günaydın
21 Eylül 2025, Pazar
Mevlânâ Hazretleri: "Sana seninle birlikte mezara gömülecek ve senin yalnızlığını giderecek iyi arkadaşlar lâzımdır. Sen onlarla gömülürsün. Sen ölüsün. Onlar diridir. Onlar iyi ise, sana iyilikte bulunurlar. İşte bu eşler ve arkadaşlar, iyi işler ve sâlih amellerdir. Elinden geldiği kadar iyi işlerde ve sâlih amellerde bulun" hadisini başka bir hadisle şöyle açıklıyor:

Peygamberimiz (asm): “Bu yol için sâlih amellerden daha faydalı bir arkadaş yoktur. Amelin iyi ise, sana ebediyyen dost olur. Eğer amellerin kötü ise, onlar da mezarında yılan ve akrep kesilirler." 1

Mezara bizimle girecek “arkadaşlarımız,” amellerimizdir. Namaz, niyaz, ilim, ders, tebliğ, irşad, okuma, kitap, farzlar gibi salih ameller bize dost ve yardımcı olurlar. Bu vefalı arkadaşlar yerine; kibir, kebâir, şirk, riyâ, haram ve günahları dost edinirsek bu kötü arkadaşlar kabirde yılan, çıyan, akrep ve haşere olup bizi zehirlemekten zevk alacaklardır. Atalarımız: "Kişi şerikinden (arkadaşından) azar" demişlerdir. Bugün telefon ve medyadan seçeceğimiz iyi veya kötü arkadaşlar da böyledir. Şeytanî arkadaşlar ve şeytanî programlar bizi Cehenneme götürdüğü gibi, Rahmanî dostlar ve Rahmanî  yayınlar da Cennet'e götürür. Tercih bizde ve cüz’î irademiz emrimizdedir. İşte bu önemden dolayı, iyi dost ve arkadaş seçiminde çok çok ve pek çok dikkatli ve uyanık olmalıyız. Son pişmanlık fayda vermez. İman, ihlâs, iyi dost, salih amel üzere kalınız.

 Dipnot:

1- Mesnevî, s. 420.

 

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor

    Gazze tehcirin merkezinde

    İsrail şimdi de AB’yi hedef aldı

    'Toplum derin bir yoksulluğa sürükleniyor'

    AB, Rus gazı almayacak

    AB yeniden gündemde mi?

    Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne İsrail mektubu

    YÖK: Üniversitelerde ilk ders Gazze

    “Biz bu ülkenin üvey evlâdı değiliz”

    İstinaf onayladı, İmamoğlu siyasî yasaklı

    AKP’de istifa depremi

    Rize, Giresun ve Artvin'de taşkın ve heyelanlar meydana geldi - Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

    Wall Street Journal: ABD, İsrail'e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor

    'Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var'

    Estonya: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti - AB'den açıklama yapıldı

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı

    Ekonomide ürkütücü raporlar

    Erdoğan Trump’la görüşecek

    Bu tesisler hepimizin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.