Mezardaki arkadaşlar nelerdir?

Mevlânâ Hazretleri: "Sana seninle birlikte mezara gömülecek ve senin yalnızlığını giderecek iyi arkadaşlar lâzımdır. Sen onlarla gömülürsün. Sen ölüsün. Onlar diridir. Onlar iyi ise, sana iyilikte bulunurlar. İşte bu eşler ve arkadaşlar, iyi işler ve sâlih amellerdir. Elinden geldiği kadar iyi işlerde ve sâlih amellerde bulun" hadisini başka bir hadisle şöyle açıklıyor:

Peygamberimiz (asm): “Bu yol için sâlih amellerden daha faydalı bir arkadaş yoktur. Amelin iyi ise, sana ebediyyen dost olur. Eğer amellerin kötü ise, onlar da mezarında yılan ve akrep kesilirler." 1 Mezara bizimle girecek “arkadaşlarımız,” amellerimizdir. Namaz, niyaz, ilim, ders, tebliğ, irşad, okuma, kitap, farzlar gibi salih ameller bize dost ve yardımcı olurlar. Bu vefalı arkadaşlar yerine; kibir, kebâir, şirk, riyâ, haram ve günahları dost edinirsek bu kötü arkadaşlar kabirde yılan, çıyan, akrep ve haşere olup bizi zehirlemekten zevk alacaklardır. Atalarımız: "Kişi şerikinden (arkadaşından) azar" demişlerdir. Bugün telefon ve medyadan seçeceğimiz iyi veya kötü arkadaşlar da böyledir. Şeytanî arkadaşlar ve şeytanî programlar bizi Cehenneme götürdüğü gibi, Rahmanî dostlar ve Rahmanî yayınlar da Cennet'e götürür. Tercih bizde ve cüz’î irademiz emrimizdedir. İşte bu önemden dolayı, iyi dost ve arkadaş seçiminde çok çok ve pek çok dikkatli ve uyanık olmalıyız. Son pişmanlık fayda vermez. İman, ihlâs, iyi dost, salih amel üzere kalınız. Dipnot: 1- Mesnevî, s. 420.

