"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hz. Bilâl-i Habeşî’nin neşe ile ölümü

İbrahim Günaydın
03 Aralık 2025, Çarşamba
İman edip ihlâsla yaşayan mü'minin ruhunu ölüm meleği, tere yağından kıl çeker gibi kolayca alır.

İman edip sâlih amel işleyen bir kimse ölerek Cennete uçar ve dostlarına kavuşur.

İman ve sâlih amelden mahrum kalan bir insan ise, dövülerek ve azap çekerek güçlükle can verir. Cehennem çukurlarından bir çukur olan kabrine girer.

Mü'min ise, Cennet bahçelerinden bir bahçe olan kabrine sevinerek girer ve sevdiklerine kavuşur.

"Hz. Bilâl'e ölüm ânında hanımı: Âh! Bu ne elem ve ne keder! dedi.

Hz. Bilal: Hayır, hayır, bu ne zevk ve ne neşe! Şimdiye kadar hayatta elem duymaktaydım. Ölüm, nasıl bir zevk ve nasıl bir neşedir, bir bilsen! Ölüm ne tatlı ve ne neşeli bir olaydır. Sen bunu ne bileceksin?

Hanımı: Âh ayrılık, âh ayrılık! dedi.

Hz. Bilâl: Hayır, hayır! Bu bir kavuşma, ölüm dostlarla buluşmadır, diye cevap verdi.

Hanımı: Bu gece gurbete gidiyorsun, dedi.

Hz. Bilâl: Hayır, hayır! Bu gece ruhum, gurbet elinden gerçek vatanına ulaşacak, dedi.

Hanımı: Bundan sonra senin yüzünü nerede göreceğiz? dedi.

Hz. Bilâl: Allah dostlarının ve Allâh'ın has kullarının halkasında göreceksin, diye cevap verdi. (Mesnevî, Mevlâna C. Rûmî, s.276)

Evet, Allâh'ın has kulları ölümü sevmişler ve sevgiliye kavuşmak olarak görmüşlerdir.

Başta enbiyâlar ve asfiyalar ölümü ve ölüm sonrası hayatın; daha tatlı, daha huzurlu ve daha neşeli ve daha mutlu olduğuna dikkat çekmişlerdir.

Ölüm, "Dünya zindanından Cennet bahçelerine seyahattir" demişlerdir.

Hz. Yusuf da; hayatının en tatlı ve en mutlu ânında: "Ya Rabbi! Benim canımı al ve beni salihlerin içine dahil eyle!" diyerek gerçek ve en huzurlu hayatın kabir sonrasında olduğuna ve orası için hazırlık yapılmasının önemine işaret etmiştir.

"Şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için, Hz. Yusuf kendisi Cenab-ı Haktan vefatını istedi ve vefat etti, o saadete mazhar oldu. Demek, o dünyevî lezzetli saadetten daha câzibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet, kabrin arkasında vardır ki, Hz. Yusuf Aleyhisselâm gibi hakikatbîn (hakikati ve gerçeği gören) bir zât, o gâyet lezzetli bir dünyevî vaziyet içinde, gâyet acı olan mevti istedi; tâ öteki saadete mazhar olsun. Hem irşad ediyor ki: Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır.

Hem Hz. Yusuf'un âlî (yüce) sıddîkıyetini gösteriyor ve diyor: Dünyanın en parlak ve en sürurlu hâleti dahi ona gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor; yine âhireti istiyor." (Mektûbât, s. 274)

İman, İslâm, ihlâs, sâlih amel, vuslat, huzur, sabır, şükür, şevk, ümit, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz

    Obezite artıyor

    Tekstilde 100 bin kişi işini kaybetti

    Künyesi ortaya çıktı

    Ölünce sigortalı sayıldılar

    ‘Asgarî’ zinciri, adil ücretle kırılır

    Dünyadan 7 kat daha pahalıyız

    AKP iktidarı çiftçinin sırtında yüktür

    “Bağımsız yargının olmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız”

    İflaslar çığ gibi büyüyor

    O fabrikanın sahibi de öldü

    Gıdasız kalma riski kapımızda

    PKK’dan Öcalan şartı

    Büyükelçi mi, barış elçisi mi?

    Gazze’ye yakıt engeli

    Rusya: Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdik

    'MIDVOLGA-2 tankeri, kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir'

    Güneydoğu Asya'da bilanço ağır: 1200 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp!

    Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.