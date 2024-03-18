Lût kavmi deprem ve taş yağmuru ile helâk oldu

RAMAZAN YAZILARI

Îman, ibâdet, doğruluk ve güzel ahlâktan uzaklaşan kavimlere ibret, ders ve hisse için çeşitli musîbetler gelmiştir. Hz.Peygamberin mucizelerini kabul etmemek, sünnete saygısızlık, sünneti tenkit etmek, günahlar ve kibirlenip nasîhat dinlememek de çeşitli musîbetlere sebeb olur.

Lût nebi, Sodom şehrinin halkına peygamber olarak gönderildi. Onları îmâna ve güzel ahlâk sahibi insanlar olmaya çağırdı. Fakat onlar dinlemediler. Lût peygamberin hanımı da îman etmedi.

Lût nebî, fuhşun ve ahlaksızlığın en çirkin şekillerini işleyen kavmini şöyle îkaz etti: “Siz şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Duğrusu siz israfçı ve azgın bir kavimsiniz. (Hemen bu çirkin günâhı terkedin) “ (A’râf, 7/81)

Fakat onlar bu uyarıyı dinlemediler. Üstelik; Lût’un hanımı dışında diğer âile efrâdı ve az sayıda îmân eden insanları Sodom şehrinden kovup çıkarmak istediler. Homeseksüelliğe, isrâfa, inkâra, isyâna ve azgınlığa devam ettiler.

Sonunda Lut peygamber, az sayıda îman eden insanlarla berâber gece şehri terk etti. Lût kavmi zelzele ile berâber, başlarına yağan taş ve yağmur ile helâk oldular. “Lût kavminin üzerlerine taş ve yağmur yağdırdık. Bak mücrimlerin ve günah işleyenlerin sonu nasıl oldu! (İbret ve ders alın)” (A’râf, 7/84)

Deprem ve diğer âfetler için en güzel tedbir; sağlam ve güçlü binalar yapmak, Sünnet-i Seniyyeye ittibâ etmek, doğru dürüst ve güzel ahlâk sâhibi insanlar olmaktır.

Kâinat ve yeryüzü Allâh’ın emrindedir. Âdil ve Alîm olan Allah’ın bilgisi, gücü ve irâdesi olmadan rüzgar esmez, bir yaprak tânesi bile yere düşmez. Yer vahiy ve ilhamla hareket eder.

Cenâb-ı Hak insanları depremlerle de imtiahan eder. Dünya imtihan ve hikmet yeridir. Tüfekten çıkan mermiyi görüp, tetiği çekeni görememek kat kat ahmaklıktır ve mecnûnluktur.

Îman, hikmet, sünnet üzere kalınız.