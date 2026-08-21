"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Allah mü’minlerin canlarını ve mallarını satın almıştır -1

İbrahim Günaydın
21 Ağustos 2026, Cuma
Mekke’de Akabe biatı esnasında, Ensar’dan 70 kişi Resûlullah’a biat etti.

Bu biat esnasında Abdullah bin Revâha: “Yâ Resûlallah! Rabbin ve senin için şartların nelerdir?” diye sordu. Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm bu soruya şöyle cevap verdi: “Rabbim için şartım, ona ibadet etmeniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. Kendim için şartım ise; canlarınızı ve mallarınızı nasıl müdafaa ediyorsanız, beni de öyle müdafaa etmenizdir” buyurdu.

Tekrar soruldu: “Böyle yaparsak bize ne vardır?”

Resûlullah: “Cennet  vardır” diye cevap verdi.

Onlar da: “Ne kârlı bir alış-veriş! Bundan ne döneriz, ne de dönülmesini isteriz” dediler.

Bu olay üzerine Tevbe Suresi’nin 111. ayeti nâzil oldu. Cenab-ı Hak bu ayette şöyle buyurmuştur: “Allahu Teâlâ mü’minlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek Cennet karşılığında satın almıştır.”

“Nefis ve malın Allah’a satılması” Kur’ân’î bir tabirdir. Canımız, kanımız, malımız ve her şeyimiz Allah’ın bize hediyesi ve emanetidir. Yerler, gökler, dünya ve ahiret onundur. Can ve malın Allah’a satılması demek, bize verilen maddî ve manevî duyguları helâl dairede kullanmak demektir. 

Birinden emanet aldığımız bir eşyayı, sahibinin izin vermediği yerlerde kullanamayız.

İşte Allah’ın da bize emaneten verdiği; akıl, hayal ve beş duyuyu onun izin vermediği haram yerlerde kullanamayız. Çünkü, imtihan için emaneten verilmiştir. Göz, kulak, el, dil ve ayaklar; helâl dairede kullanılması için verilmiştir. Haramlardan, yılan ve akrepten kaçar gibi kaçmak için verilmiştir.

İşte Cenab-ı Hakkın bize imtihan için verdiği maddî ve mânevî bu duyguları, Allah’ın razı olduğu yerlerde kullanmak, canımızı ve malımızı Allah’a satmak demektir. 

Namaz, niyaz, takva, sıdk ve güzel ahlâkı ile sünnete sarılmak, nefis ve canı Allah’a satmak demektir. Şirk ve kibirden kaçmak, Kur’ân ve sünneti yaşamaya çalışmak, nefis ve malı, Cennet karşılığında Allah’a satmak demektir. Bu kârlı satışın karşılığında ise; Allah bize Cenneti hibe ve hediye edecektir.

Bu ticaret ise çok kolay ve suhûletlidir. Çünkü helâl dâiresi geniştir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.

Cenab-ı Hak cümlemizi, nefis ve malını Cennet karşılığında Allah’a satan kullarından eylesin. Âmîn.Yâ Muîn ve yâ Müsteân ve yâ Hayy.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk, muhalif olanı susturmanın aracı değildir

    Netanyahu’dan seçim şovu

    Tasarruf, faiz kapısına gelince yolunu kaybediyor

    Trump’ın açıklaması havada kaldı

    Cezaevlerinin nüfusu patladı

    Elektriğe zam yolda

    'Artık bıçak kemiğe dayandı'

    Uysal: Demokrasinin adresi İmralı olamaz

    Buldan: Siyasî irade Öcalan'ın statüsünü kabul etti

    Vatandaşın hayallerini çaldılar

    “Ankara kriterleri” dedikçe millet kaybetti

    Gaziler fenalaştı

    Roberto Carlos, iddiaları yalanladı

    Gazze’de görülmemiş insani felaket var

    Kaynaklar faiz ve israfta eriyor

    Çok pahalı borçlanıyoruz

    Adil bir vergi sistemimiz yok

    Yoksulluk, asgari ücreti 4’e katladı

    Furkan Vakfı’na operasyon

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.