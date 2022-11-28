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28 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Dilo dilo yaylalar

İlimdar Kaya
28 Kasım 2022, Pazartesi
Gece karanlığında sessizlik ve yalnızlık insan beyninde korku, ses, görüntü ve panik oluşturur. Bunun için gece mezarlıktan geçerken ıslık çalınarak türkü söylenir, bu bir savunma mekanizmasıdır.

Ama bu uğraş beyhudedir, sonuç değişmez.

Bir köylü vatandaş gece mezarlığın yanından geçip evine giderken korkar ve korkusunu dağıtmak için yüksek bir sesle “Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır. Dilo dilo yaylalar” türküsünü söylemeye başlar. Ama korkudan dolayı dizleri titrer, kalbi hızla çarpar. Yıkıldı yıkılacak. Can havliyle buradan uzaklaşmak ister, ama ayakları gitmez. Perişan bir vaziyettedir.” Dilo dilo yaylar” türküsü de çare olmaz.

Cumhur İttifakı’nın vaziyeti aynen mezarlığın yanından geçerken korku ve panikten dolayı perişan bir vaziyette “ Dilo dilo yaylalar” türküsünü söyleyen köylünün durumu gibi… Her gün korktukları 6’lı Masayı dağıtmak için türkü söylüyorlar, her gün yeni bir dezenformasyonun içindeler. Ama ne yazık ki başarılı olamıyorlar, 6’lı Masa birlik beraberlik içinde yürüyor.

Cumhur İttifakı karşısında iktidar adayı olan 6’lı Masayı dağıtmak için “HDP 7. ortak, masanın altında HDP var” sözleri ile kamuoyunu yanıltmak istedi. Ama HDP başka bir ittifak içinde yer alınca bu suçlamaların temelsiz, tabansız olduğu görüldü. 

AKP uzun zamandır HDP ile resmî görüşme gerçekleştirmiyor, dinî bayramlarda bile ziyaret etmiyorlardı. Hatta HDP’yi resmî törenlere de davet etmediler. HDP ile görüşen herkese “terörist” damgası vurularak terör örgütünün siyasî ayağı olarak görüldü.   

 Bu söylemlerden elini yıkayarak çıkan AKP, ikinci bir açılımı seslendirerek oturup konuşmak, anayasa değişikliğinde destek almak için HDP’yi muhatap alınıp görüşülecek bir parti kabul edilerek AKP heyeti tarafından ziyaret edildi, ama ziyaretten olumlu cevap alamadılar. Bu ziyaretin bir parçası olarak tutuklu eski HDP Genel Başkanının özel uçakla babasını ziyaret etmesi sağlandı. Selahattin Demirtaş’ın “Beni değil jetle Diyarbakır’a, mekikle Mars’a da götürseler durum değişmez” dedi. HDP ziyaretinin parti ve kamuoyunda tepkiyle karşılanması AKP’yi eski söylemine geri döndürerek HDP teröristlikle suçlanmaya devam edildi. 

AKP’nin, çok uzun yıllardır neye ihtiyacı varsa, ona ilişkin politikalar üretmesine toplum hiç şaşırmadı, çünkü alışkındı. İleri giderken bir anda vites değiştirerek geri gittiğini biliyor kamuoyu. Siyasî menfaat neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. 

Cumhur İttifakı ortağı MHP ilk önce AKP’nin HDP’yi ziyaretini olumlu karşıladı, daha sonra da AKP gibi dilini sertleştirerek kaldığı yerden söylemlerine devam etti.

6’lı Masa’yı dağıtmak için Cumhur İttifakı başka bir yol denemeye kalktı. İyi Parti ile ilgili olarak “Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” dediler. Amaç bellidir, İYİ Parti’nin tabanını karıştırarak 6’lı Masa’dan koparmak.  İYİ Partinin “ …Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız” şeklinde verdiği bu sert cevap, söylenmeye başlanan türküyü fazla kısa kesti. 

Cumhur İttifakı 2023 Haziran’ına kadar değişik çok türkü söyleyecek, ama hiçbiri tutmayacak. Çünkü bu millet Cumhur İttifakını tanıyor, feraseti ile her şeyi çok iyi görüyor.

Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmaz!

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