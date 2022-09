İnşallah 2014’deki hatayı Altılı Masa tekrarlamaz

Şayet erken seçim yapılmazsa, 2023 yılı Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

Tabiî ki bu seçim iktidar ve muhalefet açısından kritik bir seçim. Cumhur İttifakının adayı belli, Altılı Masa aday konusunda ince eleyip sık dokuyor, sır vermiyor. Herkes de Altılı Masanın adayını merakla bekliyor, onlar da “seçim takvimi belli olunca” açıklayacaklarını belirtiyorlar.

Altılı Masa ilk turun son toplantısını 21 Ağustos 2022 Pazar günü Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yaptı. 7 saat süren toplantı sonrasında kararlılık vurgusu yapılarak aday konusunda kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Yalnız “ortak aday ile seçime gidilmesinin kararlaştırıldığı” kamuoyuna aksetti. Bu memnuniyet verici güzel bir gelişme.

Ama yandaşlar yine rahat durmuyor, adaylık konusunda Altılı Masayı karıştırmak için isimleri tartışmaya açıyorlar. Özellikle Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının isimlerini öne çıkartıyorlar. Amaç bu belediye başkanlarından birini Cumhurbaşkanı adayı yapıp, kaybettikleri belediyeyi meclis çoğunluğu sayesinde ele geçirip belediyenin imkânlarını seçimde tepe tepe kullanmak. İnşallah bu oyuna Altılı Masa gelmez.

Her geçen gün biraz daha eriyen Cumhur İttifakı ümidini Altılı Masa içinde adaylık konusunda çıkacak tartışmalara bağlamış durumda. Bir TV kanalında “İlhan Kesici’nin ismi Altılı Masaya Kemal Kılıçdaroğlu tarafından getirildiğinde Meral Akşener tarafından veto edileceği” öne sürüldü. Asparagas haberler ile aday olduğunda her kesimden oy alıp cumhurbaşkanlığını kazanabilecek İstanbul Milletvekili İlhan Kesici gibi güçlü adayın önü kesilmek isteniyor. Çünkü İlhan Kesici gazeteci Şaban Sevinç’in tabiri ile “gizli favori” adaydır. CHP seçmeninin, merkez sağ seçmenin, milliyetçi kesimin ve Kürt seçmenin oyunu alıp ezici bir çoğunlukla seçilme şansına sahip. Seçilince de her kesimi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olur. Burada asıl amaç Altılı Masayı karıştırmak, birlikteliği bozmak.

Meral Hanımın böyle düşüneceğini tahmin etmiyorum. Bu konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılabilir. İyi Parti lideri 07.12.2015 günü Habertürk Televizyonu’nda İlhan Kesici’yi Meclis Başkanlığına öneriyor. Yine 06.05.2018 günüde Fox TV de İlhan Kesici’yi “her tarafa hoş gelen bir isim” olarak meclis başkanlığına öneriyor. Ayrıca 11 Ekim 2016 günü Halk TV de de İlhan Kesici hakkında güzel şeyler söylüyor. Bir kişi hakkında bu kadar olumlu kanaata sahip siyasî liderin o kişi hakkında olumsuz düşünmesi mümkün mü?

İyi Parti lideri geçmişte “her tarafa hoş gelen isim” diye lanse ettiği İlhan Beye karşı çıkarsa tvlerde İlhan Beyle ilgili yaptığı onurlandırıcı ifadeler önüne konur, kendisine hatırlatılır. Sonra Altılı Masadaki siyasî liderler “kiminle seçim kazanılacaksa onunla seçime gidileceğini” defalarca deklare ettiler. Şayet cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse Altılı Masa bunun hesabını millete veremez, siyasî intihar olur liderler için. Cumhurbaşkanlığı seçimi öyle kolay da geçmeyecek!

2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet (CHP, MHP) Ekmeleddin İhsanoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı göstermişti. CHP seçmeni küsüp sandığa gitmediği için o gün seçim kaybedildi. Bugün herkes yanlış aday gösterildiğini söylüyor. İnşallah aynı hataya Altılı Masa düşmez.