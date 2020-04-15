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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Demir mu’cizesi

İnci Karaman
15 Nisan 2020, Çarşamba 00:09
Demir, insan hayatında çok önemli rolü olan bir maddedir.

Çeşitli işlemlerle çelik haline getirilmesi sonucunda sanayide kullanılmış ve alabildiğine gelişmiştir. 

Tükenmez kalemin ucundaki bilyeden motorların dişlilerine kadar, çividen çekice, bıçaktan tüfeğe kadar binlerce ihtiyaç maddesinin kaynağı demir ve demirin bir alaşımı olan çelik değil midir? Keza, dokuma sanayiinden ziraata, sayılamayacak kadar çok iş kolunun temeli de demir ve çelik değil midir?

Demir, vücudumuz için de çok lüzumlu bir elementtir. Kanımızda, küçük bir çivi oluşturacak kadar demir olduğunu biliyor muydunuz? Kanımızda bulunan milyarlarca alyuvar, ciğerlerimize aldığımız oksijeni yüklenip, en ücra hücrelere enerji kaynağı olarak ulaştıran ve hücrelerdeki hayatî faaliyetlerin yan ürünü olan karbondioksit zehirini yüklenip dışarı atılması için ciğere getiren mini dolmuşlardır. Bu organik mini dolmuşların yapısında demir bulunmasaydı, bu hayatî vazifelerini yapamayacak, boş gidip boş döneceklerdi.

Kur’ân-ı Kerîm’de demir kelimesi 5 defa geçer, fakat demirin özelliğinden bahseden tek âyet Hadid Sûresi’ndeki âyettir.

Allah bize demiri vermeseydi, ne teknoloji gelişirdi, ne sanayi ve ne de medeniyet!

Yüce Yaratıcımızın bize verdiği bu nimet ne ister? Elbette ki şükür ister!

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