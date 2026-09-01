Bu güzel haber Gazze’den

Gazze’de yaşayanların çektikleri sıkıntıları anlatmakla bitiremeyiz, çünkü ne gibi sıkıntılar çektiklerini tam olarak bilemiyoruz.

Yazın sıcaktan, kışın da soğuktan dolayı sıkıntı çeken Gazzeliler aynı zamanda aç ve açıkta kalmış durumdalar. Güya ateşkes var fakat zalim İsrail istediği zaman istediği zulmü ve kötülüğü yapabiliyor.

Bu kadar sıkıntıların yaşandığı Gazze’den “maşallah” dedirten güzel haberler de geliyor. Bunlardan birine göre İsrail’in binlerce camiyi yıkmasına rağmen Gazze’de Kur’ân eğitimi sürüyor, öğrenciler zorlu şartlarda ezberlerini devam ettiriyorlar.

Habere göre Gazze’deki Eş-Şati Mülteci Kampı’ndaki iki camide düzenlenen “Kur’ân-ı Kerîm’i Ezberden Okuma Günü”ne yaklaşık 200 hafız katılmış. Kur’ân kursu sorumluları, Gazze halkının yaşadığı zorlu insanî şartlara rağmen geriye kalan cami ve mescitlerde faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Yapılan açıklamaya göre İsrail, savaştan önce Gazze’de var olan 1275 camiden 1050’sini tamamen yıktı, 191’ine ise kısmen zarar verdi.

Haberde şu bilgilere de verilmiş: “Kur’ân-ı Kerîm ezberleme derslerinin sorumlularından İbrahim ez-Zaim, yaptığı açıklamada, hayır amaçlı faaliyet gösteren ‘Kur’ân ve Sünnet Meclisi’nin Eylül 2025’te faaliyetlerine yeniden başladığını, daha önce derslerin çadır ve okullarda yapıldığını söyledi. Zaim, faaliyetlerin o dönemde yaklaşık 10 öğrenciyle başladığını ve öğrenci sayısının zamanla arttığını belirtti. İki camide halen yaklaşık 300 öğrencinin bulunduğunu ve bunların 16 ders grubuna ayrıldığını aktaran Zaim, Kur’ân-ı Kerîm’i ezberden okuma etkinliğine yaklaşık 200 öğrencinin katıldığını, geçen Ramazanda ise bu sayının 83 olduğunu kaydetti. Zaim, katılımcıların ezberden okudukları sayfaların ezber seviyelerine göre değiştiğini belirterek, bazı öğrencilerin bir veya birkaç cüz, bazılarının ise 10 veya 15 cüz okuduğunu, iki öğrencinin ise Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberden okumayı başardığını ifade etti. Bağdat Camii’nin İsrail saldırılarının ilk haftalarında bombalandığını belirten Zaim, caminin daha sonra çadırlarda geçici olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Zaim, Kur’ân-ı Kerîm ezberleme derslerinde mushaf sıkıntısı yaşandığına dikkati çekerek, öğrencilerin eski ve yıpranmış nüshaları kullanmak zorunda kaldığını aktardı.

“Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyen Filistinli Abdullah Şehade, küçük yaşta ezbere başladığını ve Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberlemeyi başardığını söyledi. Şehade, ‘Kur’ân-ı Kerîm korku ve yıkım ortamında benim en iyi dostum oldu. Bana hep güven ve huzur duygusu verdi’ diye konuştu.” (AA, 28 Ağustos 2026)

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybının 73 bini aştığı ve 174 bin kişinin de yaralandığı düşünülürse Gazze’deki vahim durum biraz daha iyi anlaşılır. Buna rağmen Gazze’den güzel haberler gelmesi çok daha anlamlı. Allah (cc) yâr ve yardımcıları olsun. Amin.

