Gecenin nabzı

ŞİİR

Gördüm ki uzayıp gitmiş şiirler, Demek ki dert yükü, göl dedi bana. Yarım saat önce durmuş nehirler, Melek, sessizliği böl dedi bana . Madem ki açılmış bir kapı yarım, Beklerim önünde o olur kârım, Sessizlik anında dedim ki varım, Gaiplerden bir ses, gül dedi bana. Çare arar gözüm ateş göklerde, Yıkılır çınarlar dert var köklerde, Dualarım o ki açıla perde , Doğruluk, "Ölmeden öl "dedi bana. Küreği boş yere çekmeyesin ha, Taş üstüne buğday ekmeyesin ha, Duana sahip çık dökmeyesin ha, O zaman açacak "gül" dedi bana. Sessizlik bir umut sessizlik yazı, Sessizlik yürüyüş çok eder azı, Sessizlik gecenin garibe nazı, Geceyi aşmamak zül dedi bana. Ceyhunî yürü bak gör neler olur, Allah izin verir "nâr" "Cennet" olur, Bazen şu geceler çok nurlar solur, Nuru bulmazsan hâl kül dedi bana.

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