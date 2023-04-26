Beş yıl sonra Millet İttifakı

Beş yıl önce dört parti Millet İttifakını kurduğunda, 9.5.18’de şunları yazmıştık:

AKP ile MHP’nin yanlarına BBP’yi alarak kendilerine “cumhur ittifakı” adını verdikleri süreçte dört muhalefet partisi de “Millet İttifakı” adı altında seçim ittifakı yapmayı kararlaştırdılar. CHP, İyi Parti, SP ve DP liderlerinin imzaladığı manifestoda şöyle deniliyor:

“Partiler ve seçim kanunlarında yapılan yeni düzenlemeler millî iradenin tecellisini engellemek üzerine kurulmuş tuzak ve hilelerle doludur. Demokrasi mücadelesinde millet iradesinin önündeki bu tuzakları ortadan kaldırmak, demokrasiye inanmış siyasî partilerin ilk ve temel görevidir. Bu işbirliğinin temel amacı tuzak ve hileleri aşıp millî iradenin tecellisini sağlayarak, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü meclisin olduğu, güçlü bir Türkiye’yi oluşturmaktır.”

Manifestoda, “Dört siyasî parti olarak sorunlara farklı çözüm yollarımızı ve farklı dünya görüşlerimizi muhafaza ediyoruz” kaydı düşülerek, ittifakın ilkeleri şöyle sıralanıyor:

“Toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek, halkımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde âdil ve güvenli bir seçim yapılmasını sağlamak,

“Ülkemiz siyasal sistemini bir an önce normalleştirmek, rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm lâzımeleri ile tekrar inşa etmek,

“Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamak; başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin hakkıyla kullanılmasını sağlamak.”

Bunlar son yıllarda, özellikle 20 Temmuz OHAL sürecinde yaşanan yoğun hak ve özgürlük ihlalleri ve bunlarla sebebiyet verilen son derece vahim mağduriyetler dikkate alındığında, toplumun hatırı sayılır bir kesiminde ciddî karşılığı olan tesbitler.

Bu durumu iktidar da nihayet (!!!) fark etmiş olmalı ki, son söylemlerinde ve seçim manifestosunda “daha çok demokrasi ve özgürlük, güçlü adalet, bağımsız yargı” taahhüdünde bulunma ihtiyacı duydu.

Ama geçmiş ola! Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz. İnatla sürdürdüğü OHAL hoyratlıkları ortadayken bu lâflara kim inanır!

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Beş yıl sonra tablo yine aynı. Fark: Cumhur’un payandası olduğu tek adam rejimine karşı Millet İttifakı 6 ortakla iktidara yürüyor.

