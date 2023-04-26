"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Beş yıl sonra Millet İttifakı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Nisan 2023, Çarşamba
Beş yıl önce dört parti Millet İttifakını kurduğunda, 9.5.18’de şunları yazmıştık:

AKP ile MHP’nin yanlarına BBP’yi alarak kendilerine “cumhur ittifakı” adını verdikleri süreçte dört muhalefet partisi de “Millet İttifakı” adı altında seçim ittifakı yapmayı kararlaştırdılar. CHP, İyi Parti, SP ve DP liderlerinin imzaladığı manifestoda şöyle deniliyor:

“Partiler ve seçim kanunlarında yapılan yeni düzenlemeler millî iradenin tecellisini engellemek üzerine kurulmuş tuzak ve hilelerle doludur. Demokrasi mücadelesinde millet iradesinin önündeki bu tuzakları ortadan kaldırmak, demokrasiye inanmış siyasî partilerin ilk ve temel görevidir. Bu işbirliğinin temel amacı tuzak ve hileleri aşıp millî iradenin tecellisini sağlayarak, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü meclisin olduğu, güçlü bir Türkiye’yi oluşturmaktır.”

Manifestoda, “Dört siyasî parti olarak sorunlara farklı çözüm yollarımızı ve farklı dünya görüşlerimizi muhafaza ediyoruz” kaydı düşülerek, ittifakın ilkeleri şöyle sıralanıyor:

“Toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek, halkımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde âdil ve güvenli bir seçim yapılmasını sağlamak,

“Ülkemiz siyasal sistemini bir an önce normalleştirmek, rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm lâzımeleri ile tekrar inşa etmek,

“Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamak; başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin hakkıyla kullanılmasını sağlamak.”

Bunlar son yıllarda, özellikle 20 Temmuz OHAL sürecinde yaşanan yoğun hak ve özgürlük ihlalleri ve bunlarla sebebiyet verilen son derece vahim mağduriyetler dikkate alındığında, toplumun hatırı sayılır bir kesiminde ciddî karşılığı olan tesbitler.

Bu durumu iktidar da nihayet (!!!) fark etmiş olmalı ki, son söylemlerinde ve seçim manifestosunda “daha çok demokrasi ve özgürlük, güçlü adalet, bağımsız yargı” taahhüdünde bulunma ihtiyacı duydu.

Ama geçmiş ola! Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz. İnatla sürdürdüğü OHAL hoyratlıkları ortadayken bu lâflara kim inanır!

***

Beş yıl sonra tablo yine aynı. Fark: Cumhur’un payandası olduğu tek adam rejimine karşı Millet İttifakı 6 ortakla iktidara yürüyor.

Okunma Sayısı: 1571
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Osman

    26.4.2023 08:19:31

    Hamdolsun.

  • Oğuz Yiğiter

    26.4.2023 04:06:11

    Elhamdülillah sabır ve itidal mayası tuttu. Almanya modeli inşa edilip, kazasız yoluna devam edebilirse, inşaallah siyasî fetret döneminin yaraları hızlı bir şekilde sarılır ümidi taşıyorum. Yaşasın Hürriyet, Adalet, Şura ve Demokrasi... Tebrikler, dualar...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Elektrikli araçlara ilgi bu yıl daha da artacak

'Ay yüzeyine düşmüş olabilir'

Sudan'daki çatışmalarda 460 kişi öldü

Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'de: 'Savaşın içinden çıktık, zor günlerdi, şartlar ağırdı'

Adana 4,1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

Sudan'ın başkenti Hartum'da mahkumlar firar etti

EN YÜKSEK HAKİKAT İMANDIR, İMANDAN SONRA NAMAZDIR

Tek kişilik hükûmet sistemi küresel güçlerin dayatmasıdır

1600'ü aşkın Türk vatandaşı Sudan'dan Etiyopya'ya taşındı

İsrail’den Ezana engel

Köy hayatını yerinde gördüler

Bir vaadimiz daha hayata geçti

100 liralık gıda sepeti 428 TL oldu

En çok susadığımız konu adalet

Bu sistem değişmeli

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları 4. gününde

AB, büyük dijital platformlara katı kurallar uygulayacak

KKTC Milli Olimpiyat Komitesinden BM'ye tepki mektubu

Malatya - Pütürge'de 4 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

Ahmet BATTAL

Uyanın artık ey dindarlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Beş yıl sonra Millet İttifakı
Ali FERŞADOĞLU

Bu iktidar, sanki ‘küçük alâmetler’e masadak oldu!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Daha fazla germenin faydası yok
Yasemin GÜLEÇYÜZ

Yedi edep: Doğruluk pusulası
Genel

EN YÜKSEK HAKİKAT İMANDIR, İMANDAN SONRA NAMAZDIR
Faruk ÇAKIR

‘Dünya liderliği’ unutuldu mu?
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Bir vaadimiz daha hayata geçti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.