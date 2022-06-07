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7 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Bu acılar bitsin artık

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Haziran 2022, Salı
Bir hukuk faciası olarak, yol açtıkları yakıcı mağduriyetlerle birlikte hâlâ devam eden KHK’ların vebali, onlar sayesinde iktidarlarını tahkim edenlerle, bu hukuksuzluğa bir şekilde destek verip arka çıkanların ve duyarsız kalanların üzerinde katlanarak büyüyor.

Gün geçmiyor ki, temelinde KHK zulmünün yattığı yeni mağduriyetler yaşanmasın.

Son örneklerinden biri, kadim Diyarbakır okuyucularımızdan Celal Şengün’ün ve ailesinin yaşadığı KHK kaynaklı çifte evlat acısı.

Ablasının damadı KHK’lı ve ailenin 17 yaşındaki oğlu Ertuğrul hem tahsiline devam edip, hem de evin geçimine katkı sağlayabilmek için motorsikletli kurye olarak çalışırken, geçirdiği müessif kazada vefat etmiş.

Bu acıyla sarsılan aile, taziyenin üçüncü gününde, Ertuğrul’un genç yaştaki dayısı Ersin Şengün’ün de kalp kriziyle vefatının şokunu yaşamış ve acı daha da katmerlenmiş.

Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet dilerken, acısını paylaştığımız aileye sabır ve başsağlığı diliyor ve bu acıların sorumlularını bir kez daha Allah’a havale ediyoruz.

Geçtiğimiz Ocak’ta yine Diyarbakır’da, dört yıldır tutuklu olan KHK’lı babanın bunalıma girerek canına kıyan 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı’nı da bu vesileyle yad ediyoruz.

Keza çileli bir tedavi sürecinin ardından, bir Ramazan günü babasına duyduğu hasretle Cennete uçmasının üzerinden iki seneyi aşkın bir zaman geçen Ahmet’i, benzer bir âkıbeti paylaşan Selman’ı, KHK’lı hukuk profesörü babanın 36 saat nöbet sonrası hastaneden çıkıp eve giderken kazada vefat eden kızı asistan hekim Rumeysa Hanımı ve bu sürecin diğer bütün masum kurbanlarını da.

Dualarımız, bu sürecin artık sona ermesi; hukuksuzlukların devam etmemesi; mağduriyetlerin bitmesi ve telafi edilmesi için...

* Son günlerde terhis belgesini alarak berzaha göçenler kervanına dahil olan Harran Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mahmut Katı, Eski Said Eserlerini eskiden beri çok ciddi inceleyen bir Nur Talebesiydi. 1990’ların başında Münazarat’ın tam metni basıldığında, onun üzerine yaptığımız bir çalışmayı satır satır tetkik edip düzeltmeler yapmıştı. Sıkı ve samimi bir Yeni Asya takipçisiydi. Allah rahmet eylesin, ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.

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