Farklı bir tarihçe: Bediüzzaman Albümü

Bidayetten bu yana aktif okuyucusu ve takipçisi olduğu Yeni Asya’nın Yönetim Kurulu üyeliği, başkanvekilliği, Denetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunan ve halen bu vazifesini devam ettiren İsmail Özdemir, ressam vasfını ortaya koyduğu Bediüzzaman Albümü’yle de yayınlarımıza farklı ve orijinal bir katkıda bulundu.

Tam ismi “Tablolarla Bediüzzaman Said Nursî Albümü: Hayatı-Şahsiyeti-Davası” olan bu eser, bir cihetiyle İslam Yaşar ve İbrahim Özdabak’ın “takriz” yazılarında ifade ettikleri gibi, 2022’de vefat eden “Bediüzzaman Ressamı” Hattat merhum Refet Kavukcu tarafından hazırlanan ilk Bediüzzaman albümünün devamı.

Bu çalışmayı yaparken Yaşar’ın ifadesiyle “Kavukcu ile defalarca görüşen, ondan icazet alan ve teşvik gören” Özdemir, Özdabak’ın deyişiyle onun bıraktığı yerden bayrağı devraldı.

Özdemir kitabın girişindeki Önsöz’ünde Zübeyir Gündüzalp’in Kavukcu’ya gönderdiği mektuplardan cümleler aktarmış: “Üstadımızın telif esnasında oturduğu yerleri ve oturuş vaziyetlerini resmetmek için biraz çalışmanızı arzu ediyoruz. Belki ileride nesl-i cedid, Üstad sayfalarını bir senaryo mevzuu yapacaklar.”

Çıkış noktası ve ilham kaynağı Risale-i Nur’daki “tersim” ve “resmetmek” ifadelerinin yanı sıra bu örnek ve teşvikler olan Bediüzzaman Albümü’nde toplam 117 tablo mevcut.

İlahî hitabın kürsüsü olan Hira Mağarası ve Hz. Peygamberin (asm) Ravza-i Mutahharası ile başlayan ve açıklamaları Ahmet Dursun’un yazdığı metinlerde yapılan tablolar Bitlis, Hizan, Nurs, Üstadın doğduğu ev, tahsil gördüğü mekanlar, Van kalesi, Şekerci Han, Selanik Hürriyet Meydanı, Ayasofya, Ferah Tiyatrosu, Divan-ı Harb-i Örfî, Şeyh San’an Tepesi, Emevi Camii, Horhor Medresesi, Eyüp Sultan, Sarıyer’de kaldığı ev, Birinci Meclis, Erek Dağı... ile devam ediyor.

Devamında Burdur Divan Baba Camii, Barla, Cennet Bahçesi, katran ağacı, çam ağacı, Eğridir gölü, Eskişehir hapishanesi, Eskişehir’de kaldığı ev, Kastamonu kalesi ve bu şehirde karakol karşısındaki evi, Karadağ’daki ağaç, Denizli hapishanesi, Emirdağ’da kaldığı ev, Afyon hapishanesi ve kalesi, Afyon’da kaldığı ev, Gençlik Rehberi mahkemesi, Çarşamba’da kaldığı ev, Isparta’daki evi, veda ziyaretleri, vefat ettiği Urfa’daki İpek Palas Oteli, dergahtaki mezarı...

Ve Üstadın farklı dönemlerini yansıtan tabloların yanında, Tahir Paşa, Namık Kemal, Şeyh Bahit Efendi, Sultan Reşad, Enver Paşa, Muhacir Hafız Ahmed, Hafız Ali, Hasan Feyzi, Adnan Menderes, Eşref Edip, Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular gibi isimlerin portreleri...

Bir bakıma farklı bir “tarihçe-i hayat” vasfı taşıyan bu eser için İsmail Özdemir’i ve “mütesanid bir heyetin şahs-ı manevîsi” olarak katkıda bulunan herkesi tebrik ediyoruz.