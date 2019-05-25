İslamîlik endeksi ve acı gerçekler

Teknoloji ve iletişimin “global köy” haline getirdiği dünyadaki ülkeleri demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, şeffaflık gibi konularda objektif ve evrensel kriterlere göre değerlendirip, bir anlamda her ülke için “karne” hazırlayan bağımsız kuruluşlar var.

Genelde senelik periyoda bağlanan bu çalışmalar neticesinde hazırlanan raporlarla, ülkelerin söz konusu alanlardaki ilerleme veya gerileme tesbitleri de kayda geçiriliyor.

Hukukun üstünlüğü veya basın özgürlüğü endeksi gibi başlıklarla hazırlanan bu raporlarda Türkiye’nin durumu hiç parlak değil.

Bu tür çalışmalardan biri de George Washington adlı Amerikan üniversitesinde iki Müslüman araştırmacının yaptığı “İslamîlik endeksi.” Kur’an ayetleriyle Peygamberimizin (asm) hayatı, tatbikatı ve sözlerinin referans alındığı endekste ekonomi, hukuk ve yönetişim, insan hakları ve siyasî haklar, uluslararası ilişkiler olmak üzere dört alt dal var.

Çok ilginç ve manidar ki, yeni açıklanan 2018 endeksinde ilk sıra Yeni Zelanda’nın. Onu İsveç, Hollanda, İzlanda, İsviçre, İrlanda, Danimarka, Kanada, Avustralya Norveç izliyor. İlk 20’de Kuzey Avrupa ülkelerinin haricinde Malta ve Japonya da bulunuyor.

Peki, endekste İslam ülkelerinin yeri ne?

Sorunun cevaplarından biri ilk 50’nin son sıralarındaki dört İslam ülkesi: Birleşik Arap Emirlikleri, Arnavutluk, Malezya ve Katar.

Peki ya Türkiye? 153 ülkelik endekste ülkemiz genel sırada 95., insan hakları ve siyasî haklarda 100., uluslararası ilişkilerde 148.

Endekste BAE, Arnavutluk, Malezya ve Katar’ın diğer İslam ülkelerine göre nisbeten daha üstte olmasının izaha muhtaç yanları var gerçi, ama tablonun geneli düşündürücü.

Demek ki, hukuk, yönetişim, insan hakları, siyasî haklar, uluslararası ilişkiler ve ekonomi gibi alanlarda İslamın gereklerini Müslüman olmayan ülkeler daha iyi yerine getiriyor.

Bu tablo Bediüzzaman’ın bir asır önce dile getirdiği tesbitleri bir kez daha doğruluyor:

Gayrimüslimler, dinimizin getirdiği değerleri sahiplenerek, kâinat kitabını ve fıtratı da çok iyi okuyarak ilerlediler. Müslümanlar ise İslamın özünden uzaklaştıkları, istibdat rejimlerinin pençesinde manevî ve ahlâkî değerlerini kaybettikleri için bu hale düştüler.

Çıkış yolu tahkikî iman ve hürriyette.