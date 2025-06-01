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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

“Zorlukla beraber kolaylık vardır”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Haziran 2025, Pazar
İnşirah Suresi’nde mealen şöyle buyuruluyor:

“Biz senin göğsüne genişlik vermedik mi? Sana kuvvet ve metanet vererek, belini büken bir yükü üzerinden kaldırmadık mı? Biz senin şânını da yücelttik. Şüphesiz, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bir işi bitirince bir başkasına giriş. Ve yalnız Rabbine yönel.”

Aslında bu ayetler, çeşitli sebeplerle daralan, bunalan, inkıbaz haline giren herkes için son derece tesirli bir reçete niteliğinde. Bunlardaki mesajları kavrayıp gereğince amel eden bir insan ne stres yaşar, ne depresyon ve bunalıma girer, ne de “kadere isyan” edip şirazeden çıkar.

Birinci muhatap olarak Peygamberimize (asm) seslenen bu mesajlardan gereğince istifade edebilmenin anahtarı, elbette ki iman ve teslimiyet.

İmanlı insan, hayat imtihanının cilvesi olarak zaman zaman yaşadığı daralma ve bunalma hallerini, Allah’tan istemesi gereken gönül ferahlığıyla; zorlukları da yine Allah’ın vereceği kuvvet, daayanma gücü, sebat ve metanetle aşabilir.

Bir sıkıntı, engel ve zorluğu aştığımızda söyleye geldiğimiz “Üzerimden ağır bir yük kalktı” sözünde dile gelen hafifleme ve ferahlama hissinin bu sûredeki 3. ayette “Belini büken bir yükü üzerinden kaldırmadık mı?” şeklinde beyan buyurulması ne kadar manalı ve rahatlatıcı bir müjde ifadesi...

Bir sonraki ayet ise ikram-ı İlâhînin bununla kalmadığını ve üzerindeki ağır yükü sabırla taşıyarak imtihanı başarmanın bir büyük mükâfatının da, bu imtihana muhatap olan insanın şânını, manevî derecesini yükseltmek olduğunu bildiriyor.

İnsanlar içinde en fazla belâ, musibet ve sıkıntıya maruz kalanların, Peygamberler başta olmak üzere Allah’ın makbul kulları olmasının bir sırrı da bu. Sabırları ölçüsünde dereceleri yükseliyor. Peşinden, önemine binaen ve başka birçok hikmetlerle iki kez tekrarlanan “Zorlukla beraber kolaylık vardır” dersi, zaman zaman çok zorlaşan bu sabır imtihanını başarmanın yolunu gösteriyor.

“Sadece zorluklara takılmayın, beraberinde gizlenmiş kolaylıkları da fark edin” mesajını veriyor. Sonrasındaki “Bir işi bitirince bir başkasına giriş” emri ise, zorluk ve engellere takılmayıp hizmetten hizmete koşma dersini verirken, “Yalnız Rabbine yönel” fermanı tevhid temelli bir “başarı programı”nın ana eksenine dikkatimizi çekiyor.

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Yorumlar

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  • Cihan salih

    1.6.2025 20:15:15

    Avni bey keşke yorum yaparken kullandığınız kelimelere dikkat etseniz Nur talebesi, nur talebesi olmayanlar gibi konuşmamalı. Ebû cehl, Ebû Leheb, velid bin muğire, abdullah bin Selül ağızlarını bozmuşlar amma efendimiz ve ashabı kiram onlar gibi serdi kelam etmemişler. Biraz sabır, i'tidal ve teennî. Zira siz asrın İmamının şakirdisiniz farklı bir konum dasınız...

  • D. Sare Nur

    1.6.2025 14:38:59

    Allah razı olsun. Yazınız bizlere inşirah verdiği gibi, ulaştığı her yere de inşirah versin. Cenabı Hak yardımcınız olsun.

  • Avni Aladağ

    1.6.2025 14:17:21

    Kazım bey,ülkeyi idare eden,güce tapan,tuğyan sahibi partiye kulluk yapan akrabalarımın eliyle beni zehirleme girişimlerinde bulunuyorlar.bunlar gözlerini kararttılar,iyice azıttılar..bu kahpe kuşatmayı nasıl yarabilirim bilmiyorum...

  • Hasan Doğan

    1.6.2025 14:04:27

    Amin Üstad:''musibet-i amme,ekseriyetin hatasından terettüb eder.Musibet,cinayetin neticesi,mukafatın mukaddimesider'' diyerek bizi yeis'ten kurtarıyor.

  • erhan

    1.6.2025 13:16:38

    zulümler karşısında dayanacak gücümüz tahammülümüz kalmadı Allah yardımcımız olsun inşallah.

  • Avni Aladağ

    1.6.2025 11:39:37

    Evet inşiraha ihtiyacımız var.zira devrin deccalları ve onlara itlik yapanlar tüm güç ve imkanlarıyla hücum ediyor.Allah yâr ve yardımcımız olsun...

  • Halil İbrahim Karahan

    1.6.2025 04:08:09

    Allah razı olsun Rabb'im her türlü kötülüklerden korusun sizi...

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