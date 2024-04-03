"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İttifak sandıkta kuruldu, ama...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Nisan 2024, Çarşamba
Siyasî tarihe “demokrasi mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri” olarak geçecek gibi görünen 31 Mart 2024 yerel seçimine partiler ittifak yapmadan ayrı ayrı girerek yarıştılar.

Mayıs-2023’teki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine birlikte girmiş olan Millet İttifakı partileri de öyle yaptılar.

Sonuçlara baktığımız zaman şunu görüyoruz:

2023’te DP, SP, DEVA ve Gelecek Partilerinin adaylarını kendi listesinden gösteren CHP yüzde 25.35 oy almış. Seçime ayrı giren İyi Parti’nin oyu yüzde 9.69. Toplam 35.04.

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılan ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy oranı ise yüzde 47.84 oldu.

31 Mart seçiminin sonuçlarına da bakarsak:

CHP yüzde 37.74 oy alırken, İttifakın diğer partilerinden SP yüzde 1, DP, DEVA ve Gelecek Partileri bindelik küsurlarda kalmışlar. İttifakla yolunu ayıran İYİ Parti’nin oyu ise yüzde 3.77.

Bu sonuçları karşılaştırınca şunu görüyoruz:

2023’te dört partiyle ittifak yaparak yüzde 25 oy alan CHP’nin, 2024’te partiler düzeyinde bir ittifak yapmadan girdiği seçimde bu oranı yüzde 37’nin üzerine çıkarması dikkat çekici.

Kazandığı illerdeki aday profillerinin, genelde Millet İttifakındaki ortak paydaya uygun özellikler taşıyor olması da manidar. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da öyle, Giresun’da başkanlığı kazanan SP kökenli Fuat Köse de, Balıkesir’de seçimi kazandıktan sonra Zağanos Paşa Camiinde sabah namazı kılarak göreve başlayan Ahmet Akın ve diğer birçok isim de.

Gerçi istisnalar da var, ama geneli böyle.

Bunun da sonucu olarak CHP’nin oy oranı kendi bilinen potansiyelinin çok üzerine çıkarak yüzde 38 gibi bir rakama dayanmış.

Bu oran 2023’teki milletvekili seçimi sonucuna göre büyük bir başarıya ve Özgür Özel’in “Türkiye ittifakı” dediği bir taban ittifakına işaret ediyor, ama cumhurbaşkanı seçimi ikinci turundaki yüzde 48’in on puan altında kaldığını da gözden kaçırmamak gerekiyor.

Gerçi o yüzde 48’de Millet İttifakı dışındaki partilerden gelen desteğin de payı var. Ve Türkiye’nin tek adam rejimini tasfiye edebilmesi için, demokrasi ve hukuk ortak paydasında buluşan bir dayanışmayı yüzde 48’in çok üzerine çıkarması kaçınılmaz bir zorunluluk.

Okunma Sayısı: 955
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şifa Hastanesi'nde vahim bir durum yaşanıyor

    Yunanistan'daki orman yangını devam ediyor

    Toplumda ciddi bir rahatsızlık var

    Unutmaya yüz tutmuş bir sünnet: İtikaf

    Oruç, sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilacıdır!

    Tek adam rejimiyle ekonomi düzelmez

    Erdoğan, İsrail’le arayı düzeltmek istiyor

    AKP kendi seçmenini küstürdü

    Bu başarı helalleşmenin sonucu

    Borrell: Türkiye’de halk demokrasinin yolunu açtı

    Toplum baskısı erken seçim getirebilir

    Yargıtay bir haftadır başkanını seçemiyor

    Gayrettepe'de çıkan yangında 29 kişi öldü

    Emekli sandıkları patlattı

    İYİ Parti’ye sandıktan kongre çıktı

    Meclis çoğunluğunu da aldılar

    İsrail tarafından düzenlenen saldırı cevapsız kalmayacak

    Şam'daki konsolosluk binasına saldıran İsrail'i pişman edeceğiz

    Biden, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki katliam ve yıkımından sorumlu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttifak sandıkta kuruldu, ama...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî zelzele
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk yoluna dönün!
    Genel

    Erdoğan, İsrail’le arayı düzeltmek istiyor
    Genel

    Bu başarı helalleşmenin sonucu
    Ahmet BATTAL

    Muhalefet devleti yendi
    Genel

    AKP kendi seçmenini küstürdü
    Veysel Kasar

    Unutmaya yüz tutmuş bir sünnet: İtikaf
    Genel

    Toplumda ciddi bir rahatsızlık var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.