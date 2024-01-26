Kısmî müzeye dönüş, vakfiyeye uyar mı?

Ayasofya’nın müzeye çevrilerek mabed olma vasfından uzaklaştırıldığı dönemlerde, Fatih’in fetih sonrası camiye dönüştürdüğü Ayasofya için yazdığı vakfiyedeki şartlar her vesileyle gündeme getiriliyordu. Bir kısmını tekrar hatırlatalım:

“Eğer bu hayır müesseseleri yıkılacak olursa, ikinci defa, üçüncü defa ila ahir yeniden inşa oluna… Bütün bu şerh ve tayin eylediğim şeyler, tesbit edilen şekilde ve vakfiyede yazılı haliyle VAKIF olmuştur; şartları değiştirilemez; kanunları tağyir edilemez; asılları maksatları dışında bir başka hâle çevrilemez; tesbit edilen kuralları ve kaideleri eksiltilemez.

*Vakfa herhangi bir şekilde müdahale Allah’ın diğer haramları gibi haramdır.

“Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl gerekçelerle, bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tağyir ederse,

“Vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse; vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından başka bir gayeye çevrilmesine kast ederse,

“Vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse,

“Veya Şer’-i Şerife (Şeriata) aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azm eylerse,

“Kısaca bâtıl tasarruflardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse, açıkça büyük bir haramı işlemiş, günahı gerektiren bir fiili irtikâb eylemiş olur.

“Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunun üzerine olsun.

“Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti üzerlerine olsun. Ebediyyen Cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebediyyen merhamet olunmasın.

“Hiç şüphe yok ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir (Bakara Sûresi, 2/181).”

Ayasofya tekrar mabede çevrildikten üç buçuk yıl sonra kısmî müze statüsüne dönülmesini bu şartlara göre nasıl değerlendirmeli?

* Ekim-2010'da Münih'teki Üstadı anma programına birlikte katıldığımız ve Nur Talebelerine “Topluma ve medyaya açılın” çağrısı yapan Alman Müslüman D. Wolf Ahmed Aries'e Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve Almanya Müslümanlarının başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.