Meclisin tarihî sorumluluğu

Koronavirüs salgınının raftan indirtip apar topar Meclis gündemine getirttiği infaz indirimiyle ilgili olarak partiler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Mafya, çete ve uyuşturucu suçlarının kapsama dahil edilmesindeki ısrarını sürdüren MHP’nin “terör suçları” söz konusu olduğunda “Hayır, asla olmaz” demeye devam etmesine karşılık, aynı mevzuda muhalefet partileri çok farklı bir yaklaşım sergiliyorlar.

CHP, TMK’dan kaynaklanan sorunlar sebebiyle, terörle hiçbir ilgileri olmadığı halde haksız yere mahkûm ve mağdur edilenlerin durumuna dikkat çekerek bunun düzeltilmesi gerektiğini vurgularken, HDP de aynı yönde mesajlar verdi ve çağrıda bulundu.

Eşzamanlı olarak hem içeride, hem dışarıda insan hakları kuruluşları ve hukukçular, “düşünce suçu” ve “siyasî suç” sebebiyle hapsedilen gazeteci, akademisyen, siyasetçi, avukat ve insan hakları aktivistlerinin bir an önce serbest bırakılmasını istediler.

Avrupa Parlamentosunun, seçildikten bu yana her fırsatta “Normalleşme zamanı hâlâ gelmedi mi?” diye soran yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da koronavirüs salgınını “Tahliyeler için iyi bir fırsat” olarak değerlendirdi ve aynı talebi seslendirdi.

Görünen o ki, terör suçlaması üzerinden muhaliflerin susturulmasını ve tasfiye edilmesini hedefleyen tutuklama ve mahkûmiyetlere yönelik iç ve dış kamuoyu tepkisi daha da büyüyüp yayılarak devam edecek.

İktidar bu durumu iyi okusun ve kaç senedir sürdürdüğü yanlıştan artık vazgeçsin.

Umalım ki, infaz indirimi taslağını hazırlayan ve diğer partilerle görüşmelerini sürdüren AKP heyetinin muhalefetle temaslarında verdiği “Tekliflerinizi değerlendirmeye açığız” mesajı bu yönde olumlu bir değişimin işareti olsun ve fiiliyata da taşınsın.

Ve cezaevlerinde virüs riskine en fazla maruz olan hastalar, yaşlılar, bebekler ve annelerden başlayıp, fikirleri sebebiyle içeride tutulan gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve terör iftirasının kurbanı bütün masumlar artık hak ve özgürlüklerine kavuşsun.

Daha da önemlisi, bu duruma sebebiyet veren keyfî tutuklamalara, masumiyet karinesi ve âdil yargılanma hakkı ihlallerine, mahkemeler üzerindeki baskılara son verilsin.

Scope: www.youtube.com/watch?v=c1_tXK2LIqs&t=6s