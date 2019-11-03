Perinçek’e risale

Yeni Asya Neşriyat olarak son yıllarda büyük önem verdiğimiz ve olabildiğince katılmaya çalıştığımız kitap fuarlarındaki imza etkinliklerine ilişkin gözlemlerimizi okurlarımızla paylaşıyoruz.

Geçen haftaki Ankara fuarından sonra da izlenimlerimizi yazdık.

Bu defa önce toplu bir özet değerlendirme yapalım, sonra yine Ankara’ya geçelim.

İfade ettiğimiz gibi, imza programlarına gelenler içinde ağırlığı KHK’lılar oluşturuyor.

Hâkimler, başsavcılar, profesörler, doçentler, öğretmenler, vali ve kaymakamlar, yüksek rütbeli subaylar, emniyet müdürleri, müfettişler, farklı meslek erbabı, ev hanımları...

Tamamı delilsiz ve neyse suçlandığını dahi bilmeden atılan, iftira kurbanı olan, epeycesi değişik sürelerle içeride tutulan, aileleri ve çoluk-çocukları ile perişan edilen insanlar...

Mağduriyetleri de sürüyor, koparıldıkları hizmetlerden ülkemizin mahrumiyeti de...

Tekrarlıyoruz: Buna artık bir son verilmeli.

Şimdi Ankara fuarından bazı anekdotlar:

Biz imzada iken 22. dönem AKP Milletvekili Mehmet Dülger ile 24. dönem CHP Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’ın standımızı ziyaret ettiklerini yazmıştık.

İkisine de Demirel kitaplarını takdim ettik.

Dülger, merhum Demirel’in yakın çalışma arkadaşlarındandı. Balbay’la da Cumhurbaşkanı gezilerinde tanışıp epeyce ülkeye aynı heyette beraber gitme imkânı bulmuştuk.

Diğer günlerde CHP Milletvekilleri Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Tuncay Özkan ile 18. dönem ANAP Milletvekili Mehmet Kahraman, Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı ve yazar Halit Ertuğrul da ziyaretçiler arasında imiş.

En ilginç anekdotlardan biri de şu:

Doğu Perinçek’in kendi standındaki imza programı için fuara geldiğini duyan gençlerimizden biri “Ben ona risale vereceğim” demiş ve yanına giderek hem birlikte fotoğraf çektirmiş, hem de Üstadın Divan-ı Harb-i Örfî adlı eserini takdim ettikten sonra ayrılmış.

Üstadın “İman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost-düşman, derste fark etmez” ve “muarızlara da ders vermek” gibi ifadeleriyle çizdiği çerçeve içinde gayet medenî bir şekilde cereyan eden bu anlamlı temas ve diyaloğu sağlayan genç arkadaşımıza tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Biz vazifemizi yapalım, netice Allah’tan.