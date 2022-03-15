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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Prof. Dr. Özgenç'ten Erdoğan'a hukuka dönüş çağrısı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Mart 2022, Salı
KHK ve 15-20 Temmuz mağduriyetlerinin telafisi için hazırlayıp ilgili ve yetkili makamlara ilettiği yasal düzenleme teklifinden daha önce söz ettiğimiz ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, beklediği cevapları alamadığı için olmalı, Erdoğan’a bir açık mektup yazmış.

Sosyal medyada paylaştığı mektubunda, Erdoğan’la seçilme yeterliliğinin tartışma konusu yapıldığı 1994 Şubat’ında hukukî görüşünün sorulması münasebetiyle tanıştığını hatırlatan ve kendisinin o günkü düşünce ve duruşunu halen muhafaza etmeye çalıştığını vurgulayan Özgenç şöyle diyor:

“Sizinle olan ilişkilerimde hep hukuku önceleyen bir duruş sergiledim. Türkiye’de hukuk alanında ve özellikle belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zatıâliniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen, bu girişimlerimden sonuç alınmamış, yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir. 

“Gelinen nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telafisi imkânı da bulunmamaktadır. Bunların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi/en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır.”

Hukuk alanındaki bu yanlışların, uluslar arası camiadaki itibarımızı ve uluslar arası ilişkilerimizi olumsuz etkilediğini belirten Özgenç, ekonomik ve finansal alanda yaşanan sorunların çözümünde de birinci şartın hukuka geri dönmek  olduğunu vurguluyor.

Bu mektup, Erdoğan ve ekibinden hukuk ve adalet yönünde adım atmasını beklemeye devam eden bir hukuk hocasının, gelinen noktada artık ümidini kestiğinin bir belgesi.

Yaptığı son çağrıyı bir açık mektup olarak kamuoyu ile paylaşması ise, adalet, hukuk, demokrasi ortak paydasında buluşan duyarlı kesimler tarafından iyi değerlendirilmeli.

Bu bağlamda yapılan her çağrı, atılan her adım, paylaşılan her mesaj, tek adam rejiminin dayanaklarını zayıflatıp adalet ve demokrasi için verilen mücadeleye katkı vermesi cihetiyle anlamlı, değerli ve önemli.

Özgenç’in altını çizdiği “Bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıktı” tesbiti ise hem bu duyarlılık ve mücadelenin mutlaka sonuç verdiği ve vereceği gerçeğinin, hem de “Zulüm devam etmez” kuralının bir ifadesi. Devam...

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