Vatan-ı aslî olan ebediyet âlemine sevkiyatın hızlanarak devam ettiği bir süreçte Yeni Asya ailesinin güzide bir mensubunu da berzah âlemine uğurladık.

Arşivcimiz Selâhaddin Vatansever de terhis belgesini alarak göçenler kervanına katıldı.

72 yıl önce Üsküp’te başlayıp, 1967’de Risale-i Nur’la tanıştıktan sonra asıl anlamını ve mecrasını bulan ve Yeni Asya çizgisinde son âna kadar istikamet üzere yaşanan bir hayat.

Vatansever daha 23 yaşındayken, Risale-i Nur okudukları gençlerle beraber Medrese-i Yusufiye tecrübesini yaşayıp 68 gün demir parmaklıkların arkasında kalan bir bahtiyar.

Başından itibaren çok sadık ve samimi bir takipçisi olduğu Yeni Asya’da uzunca bir dönem arşiv sorumluluğunu üstlendi. Basılan gazeteleri biriktirdi, ciltletti ve muhafaza etti.

Bu işler dijitale dönmeye başlayınca sayfaların tek tek fotoğraflarını çekerek arşivi dijitalleştirme çalışmalarına ciddi katkıları oldu.

Arşivcilik, uzmanı olduğu bir konu değildi, ama eksiğini diğer gazetelerdeki profesyonel arşivcilerle konuşup onların bilgi ve tavsiyelerini alarak tamamlamaya gayret etti.

Özellikle 21 Şubat ve 23 Mart ilavelerimizi hazırlarken bu arşivlerden çok istifade ettik.

Vatansever gazetedeki yazı ve haberlerin tashih çalışmalarına da katkı vermeye çalıştı.

Arşivden yararlanmak için müracaat eden gençlere sıcak ve yakın bir alâka gösterdi.

Bir başka önemli özelliği çiçek bakım uzmanlığıydı. Gazetedeki çiçeklerin her biriyle tek tek ilgilendi, suladı, toprağını değiştirdi.

Farklı dönemlerde ikamet ettiği semtlerdeki Risale-i Nur sohbetlerinin müdavimiydi.

Sosyal medya hesaplarında istikrarlı bir şekilde Yeni Asya’dan yazılar, başlıklar, sayfalar ve mesajlar paylaşmayı alışkanlık edinmişti.

Son anlarına kadar hep hareketli ve dinamik bir hayat yaşadı. Her zaman hizmetin bir ucundan tutma gayreti içinde oldu. Yeni Asya ailesinin iddiasız, mütevazi, samimi ve ihlâs, sadakat, istikamet timsali bir mensubu ve isimsiz kahramanlarından biriydi. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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1973’teki İstanbul ziyaretimizde Yeni Asya’nın Cağaloğlu Molla Fenari Sokak’taki merkezinde tanıdığımız ve 1990’a kadar birlikte hizmet ettiğimiz Niyazi Birinci’ye de Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.