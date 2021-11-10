"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yine bir doğum sancısı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Kasım 2021, Çarşamba
Türkiye’nin son dönemde hayatın her alanında kendisini hissettiren bir tıkanıklık daha yaşıyor olması ve bu tıkanıklığın çok boyutlu krizler şeklinde kendisini göstermesi, aynı zamanda “doğum sancısı” olarak nitelenebilecek yoğun sıkıntılara sebep oluyor.

Sancı iyiden iyiye şiddetlendi; demek ki doğum da bir hayli yakınlaştı. Temennîmiz, bu doğumun, çekilen sıkıntıları unutturacak mutlu bir başlangıca vesile olması. Esasen, Bediüzzaman’ın işaret ettiği gibi, sıkıntı ve musibetler geçmiş hata ve kusurların neticesi, ama gelecek saadetin de başlangıcıdır.

Gerçek şu ki, İlahî kanun her zaman olduğu gibi bugün de hükmünü yine icra ediyor ve neye lâyıksak o şekilde idare olunuyoruz. 

İçinde debelendiğimiz her bir kriz, sonuçta kendi hatalarımızın neticesi ve tezahürü.

Şayet büyük çoğunluğu samimî Müslüman olan bir toplumda, ekseriyetin iradesiyle açıkça çelişen şeyler bu kadar kolayca yapılabilir hale geldiyse, bunda rol oynayan faktörleri çok iyi tahlil etmemiz gerekiyor.

Bu çerçevede, bin yıldır İslama hizmet etmiş ve bunu şeref bilmiş bir milletin çocukları olarak bu sıkıntıları yaşamamızın en önemli sebebi, hadislerle haber verilen ahirzaman hadiselerini doğru teşhis ve tahlil noktasında maalesef başarılı olunamayışı.

Bunun sebebi ise, Kur’an’ın çağımıza mesajını okuyup duyurmakla ve bu çerçevede ahirzamanı da bu mesajın ışığında değerlendirip gerekli ikaz ve irşadlarda bulunmakla vazifelendirilmiş olan “Çağın Müceddidi”ne tam anlamıyla kulak verilmemiş olması.

Bilhassa içtimaî ve siyasî konularda ortaya konulmuş olan ölçü ve prensiplerin çeşitli gerekçelerle dikkate alınmaması, ihmal edilmesi, uygulanmaması bu sıkıntıları getirdi.

Bu meyanda yapılan en büyük hatalardan biri, milyonlarca insanın hem ebedî hayatını mahveden, hem de son dönemde yaşadığımız çok boyutlu krizlerde görüldüğü gibi dünyevî saadetinin de canına okuyan ahirzaman eşhasının ve zihniyetinin kimi dindarlarca hâlâ referans olarak gösterilmesi.

Çözüm için, sıkıntı ve sorunun aslî kaynağından medet umulursa, çıkış yolu bulmak mümkün mü? Ve bu hatada ısrar edilirse, içine girilen kısır döngüden çıkılabilir mi?

Dileğimiz, bu gerçeğin artık anlaşılması.

Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cübbeyle siyaset olmaz

    Şekere kaşla göz arasında % 47,5 zam

    Muhalefet, provokasyon fırsatı vermesin

    36 saat nöbet dâvâsına Yargıtay’dan red

    Myanmar’da 3 milyon kişi yardıma muhtaç

    Filistin Devletini tanıyın

    Gübre zammı destek zammını geçti

    Dört öğrenciden biri dijital bağımlı

    4. sınıf öğrencisi Kemal Arslan Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu

    SpaceX kapsülünün 199 günlük görev uçuşu tamamlandı

    Türkiye'de son 24 saat

    Malatya'da bina çöktü: Enkazdan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı

    Ermenistan askerleri, Azerbaycan araçlarına ateş açtı

    Ben yargılanırken neredeydiniz?

    Kömüre zam üstüne zam ağaçları kestiriyor

    Ukrayna'da 'en yüksek günlük ölüm sayısı' kaydedildi

    Bakan Akar'dan Ermenistan'a çağrı

    Paris Anlaşması, Türkiye'de yürürlüğe giriyor

    Avrupa 3. doza geçiyor

    AFAD: Konya'da 55 bina hasar gördü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine bir doğum sancısı
    Osman ZENGİN

    O, son zamanın mühim bir şahsıydı…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yeni provokasyon malzemesi...
    Ahmet BATTAL

    Kuvveti farklı iki TBMM ve AYM
    Genel

    Cübbeyle siyaset olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Cehennemden daha yakıcı olan nedir?
    Süleyman KÖSMENE

    Devlet reisi eleştirilmez değil
    Risale-i Nur'dan

    Her bir mevcut üstünde İlâhî bir sikke var
    Abdil YILDIRIM

    Şeytan insanı, insan kendini aldatır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.