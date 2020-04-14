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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Zarûri ihtiyaçlarımızı nasıl belirleriz?

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
14 Nisan 2020, Salı
İnsanoğlu, hayatını sürdürmek için bazı ihtiyaçlara muhtaç şekilde yaratılmıştır.

Yeme-içme, beslenme ihtiyacı bunlardan en önemlisidir. Sağlıklı bir şekilde yaşamak için zorunlu olduğu bu ihtiyaçlara, evhamla, vesveseyle, görenekle yahut nefsanî arzu ve isteklerle yenilerini ekleyebiliyor. İlgi duyulan durumlara göre, ihtiyaçlarını değiştirebiliyor. Zira ihtiyaç dairesi çok geniştir. İnsan, gördüğü görmediği her şeyi isteyebilir. Nefis de istenilen her şeye sahip olmak için onları mübah gösteriyor. Öyle ki, alana ve tüketene kadar doymuyor. İnsan, her isteğine kulak verirse, nefsi bir kumandan haline getirebilir. Bu çok vahim bir durumdur.

“Hükm-ü Kur’ân’a göre, bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hâcât-ı zarûriye (zorunlu ihtiyaçlar) dörtten yirmiye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve itiyadla, hâcat-ı gayr-ı zaruriye, hâcât-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Âhirete iman ettiği halde, ‘zarûret var’ diye ve zarûret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı âhirete tercih ediyor.” 

Hayatını iktisat ve kanaat üzere yaşayan Bediüzzaman, zarûret var diyerek haramı helal kılanlara şunları diyor:  “Ekmek yemek, yaşamak gibi zarurî ihtiyaçlar haricinde başka hangi zarûret var? Su-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüd eden hareketler haramı helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuşsa, mutlak zarûret olmadığı ve su-i ihtiyardan geldiği için, haramı helâl etmeye sebep olamaz.”1

Demek ki insan, ihtiyar ve meyilleriyle alışkanlıklar ediniyor.  Yeme-içme, gezme,  tüketme gibi bu alışkanlıkları, hayat standartlarına göre belirliyor. Ve buna da ihtiyaç diyerek zorunlu kılıyor. Bunun ayrımını yapmak, alışkanlıkları vicdanî bir denge ile dizginlemek gerekiyor. Yoksa bu başıboşluluk ile israfa, tembelliğe, şımarıklığa, fakirliğe düşerek dünya ve ahirette ziyana uğrayabiliriz. 

“Bedevîlikte beşer üç dört şeye muhtaç oluyordu. O üç dört hacatını tedarik etmeyen, on adette ancak ikisiydi. Şimdiki Garp medeniyet-i zalime-i hazırası, su-i istimalat ve israfat ve hevesatı tehyiç ve havaic-i gayr-ı zaruriyeyi, zaruri hacatlar hükmüne getirip görenek ve tiryakilik cihetiyle, şimdiki o medenî insanın tam muhtaç olduğu dört hacatı yerine, yirmi şeye bu zamanda muhtaç oluyor. O yirmi hacatı tam helal bir tarzda tedarik edecek, yirmiden ancak ikisi olabilir; on sekizi muhtaç hükmünde kalır. Demek, bu medeniyet-i hazıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş.”2

Evet, zalim medeniyet insanoğlunun ihtiyaçlarını dörtten yirmiye çıkarıyor. İsraf ve hevesleri coşturarak insanı fakirleştiriyor. Ve nihayetinde zulüm ve harama sevk ediyor. Ne kadar acı bir tablo. Sünnet-i seniyeyi hayatına rehber edinerek tam bir riyazet halinde yaşayan Bediüzzaman, güzel başka bir tablo sunuyor. “Maişetçe neden bu kadar muktesid yaşıyorsun?” diyenlere cevaben, “Ben, sevad-ı azama (Müslümanların çoğunluğu) tabi olmak isterim. Sevad-ı Azam ise, bu kadar tedarik edebilir. Ben, ekalliyet-i müsrifeye (israfçılar) tabi olmak istemem”3 diyor ve çareyi veriyor: “Ey kanaatsiz, hırslı ve iktisatsız, israflı ve haksız, şekvâlı, gafil insan! Kat’iyen bil ki: Kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasâretli bir küfrandır. Ve iktisat, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır. Eğer aklın varsa kanaate alış ve rızaya çalış!”4

Bu ölçü ile heves ve alışkanlıklarımızı denetleyebilir; iktisat, rıza, kanaat ve şükür ile istikametli bir yol çizebiliriz. Vicdanî bir muhasebeyle zarûri ihtiyaçlarımızı belirlemek için, israf ve iktisat arasında doğru tercihi yapmak gerekiyor.

Dipnotlar:

1) Emirdağ Lâhikası II, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 74. 

2) a.g.e s. 99. 

3) Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 75. 

4) Mektûbat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2018, sh.285.

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