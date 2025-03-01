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1 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Kar ile suluboya çalışması

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
01 Mart 2025, Cumartesi
Faaliyet Köşesi

Üç Aylar’ın son haftasından merhaba sevgili çocuklar. Birkaç gündür ne kadar mutlu olduğunuzu tahmin ediyorum. Yeryüzü beyaza büründü. Rahmetin tecellisini yeryüzüne inen kar tanelerinde görmekteyiz çok şükür. Her yer Ramazan ayına hazırlanıyor âdeta. Tefekkür penceresi açıldı. Bizlere de tefekkür edip şükretmek düştü. Şimdi kar tanelerindeki mu’cizeleri hatırlatmak için kar ile yapılan birkaç etkinlik örneği vereceğim.

Malzemeler 

• Kar • Suluboya • Oyuncaklar • Kap

Yapılışı

Malzemeler hazırsa ilk önce kar tanelerini kabın içine döküyoruz. Sonra fırçayla istediğiniz renkte boyamalar yapabilirsiniz. Kar tanelerindeki güzellikleri yakından keşfedebilirsiniz. Oyuncaklarınızı istediğiniz gibi dizebilir, güzel oyunlar kurabilirsiniz. 

Kar küresi yapımı

• 1 adet küçük boy kavanoz

• 1 adet seçtiğiniz bir oyuncak yada obje (seramik hamurdan istediğiniz şekilde objeyi hazırlayabilirsiniz)

• Sim, pul • Silikon ya da kuvvetli yapıştırıcı • 2 çay kaşığı gliserin • Kurdela 

Yapılışı

Kavanozun kapağına sıcak silikon ya da kuvvetli yapıştırıcı sürelim. Oyuncağı, objeyi buraya koyup yapıştıralım. Seramik hamuruyla kardan adam, ağaç gibi objeler hazırlayabilirsiniz. Kavanozu üstünden bir parmak kadar boşluk kalacak şekilde su dolduralım. Bir çay kaşığı sim, 2 çay kaşığı gliserin, biraz pul ekleyelim ve kapağını sıkıca kapatalım. Kurdeleyle kapağını süsleyebilirsiniz isterseniz.

Not: Yaptığımız etkinliklere ulaşmak için aşağıdaki karekod ile WhatsApp topluluğumuza katılabilirsiniz.

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