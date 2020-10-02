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2 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

1,5 milyonu aşkın kişi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret etti

02 Ekim 2020, Cuma 12:10
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne normal günlerde yaklaşık 15 bin, cuma ve hafta sonları 25 ile 30 bin arasında ziyaretçi geldiğini belirterek, "Ayasofya-i Kebir Camii'ni, yeniden ibadete açıldıktan sonra 1,5 milyonun üzerinde insan ziyaret etti." dedi.

Maşalı, yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 Temmuz'da yeniden ibadete açıldığını hatırlattı.

Camiye vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiğini belirten Maşalı, salgın nedeniyle belirlenen kurallara dikkat edildiğini anlattı.

Maşalı, belli bir sayıya göre vatandaşların camiye alındığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cami içerisinde fazla yoğunluk oluşmasın diye bir grubun ziyareti bittikten sonra diğer grup içeriye alınıyor. Herkese ziyaret imkanı sunuyoruz. Camide bir bilinç oluştu ve sosyal mesafe kurallarına, alınan kurallara vatandaşlarımız uyuyorlar. Görevli arkadaşlarımız da sıkıntı yaşanmaması adına vatandaşları sık sık uyarıyor. Cami ibadete açıldığı ilk günden itibaren herhangi bir sorun yaşamadık. Ayrıca İstanbul Müftülüğünden görevli arkadaşlarımız sabit olarak camide görev yapıyorlar."

"Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce insan camiyi ziyarete geliyor"

Camiye halkın ilgisinin çok yoğun olduğunu dile getiren Maşalı, cuma ve hafta sonlarının ilginin daha da arttığını ifade etti.

Maşalı, salgın dolayısıyla turist sayısının düşük olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla onların oluşturduğu bir kalabalık olmuyor. Ama vatandaşlarımızın ilgisi üst düzeyde. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne normal günlerde 15 bin, cuma ve hafta sonları 25 ile 30 bin arasında ziyaretçi geliyor. Ayasofya-i Kebir Camii'ni, yeniden ibadete açıldıktan sonra 1,5 milyonun üzerinde insan ziyaret etti. Caminin 24 saat açık olmasının da sağladığı bir imkan var. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce insan camiyi ziyarete geliyor."

"Sabah namazları canlı yayınlanıyor"

Sabah namazlarında vatandaşların camiye yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Maşalı, avlunun ve meydanın sabah namazında dolduğunu vurguladı.

Maşalı, Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelemeyen vatandaşların da olduğunun altını çizerek, "Onların da camiyle olan irtibatını sağlama adına 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' adı altında Facebook sayfamız var. Bu sayfa bizim yönetimimizde olan bir sayfadır. Orada sabah namazlarını canlı olarak yayınlıyoruz ve ciddi manada bir ilgi var. Vatandaşlarımız her sabah namazını ve sonrasındaki ibadetleri buradan takip edebilir." ifadelerini kullandı.

AA

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