23 Mart özel sayımız Manisa ve çevresinde büyük ilgi gördü

23 Mart 2025 Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefatının 65. Yıl dönümünde Yeni Asya’nın özel sayısı Manisa, Akhisar, Gördes, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde, genelde de Manisa ve ilçelerinde elden ve bayi ile birlikte 1000 adet dağıtımı yapıldı.

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

İlden ile, elden ele, gönülden gönüle Bediüzzaman

Gazetenin dağıtımında okuyucularımızın maddî ve manevî desteği büyük oldu. Gazete Akhisar Pazar pazarı esnafına, müşterilerine ve Akhisar'ın en uzun ve kalabalık caddesi olan Tahir Ün Caddesi, üçken park civarı, merkez çarşı esnafına ve vatandaşlara dağıtıldı.

Gazeteyi eline alanların memnuniyetleri yüzlerinde okunuyordu. Ayrıca teşekkürlerini bildirenler de oldu.

İHSAN ERDOĞAN - AKHİSAR YENİ ASYA