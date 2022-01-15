30 yılın emeği bu eserlerde

İLÂHİYATÇI-YAZAR ALİ FERŞADOĞLU 30 YILLIK YAZI HAYATINA 11 KİTAP SIĞDIRDI

Bir yazar için “yazarlık” uğraşısının başlarında “kendini ispatlayıp kabul ettirmek” kaygısının, bu eşik başarıyla geçildikten sonra da “süreklilik, yani istikrar kazanmak” duygusunun hâkim olduğu söylenebilir her hâlde.

Aynı çevrede veya aynı “ekol”de başlayıp devam etmek, hattâ nasip olursa bitirmek ise “büyük talih” olmalı! Ve Ali Ferşadoğlu “talihli” diyebileceğimiz o yazarlardan birisi...

1983 yılında “gazeteci” adayı olarak girdiği “Yeni Asya”da “muhabirlik” görevi sırasında araştırma (özel haber, dizi yazı vs.) ve röportajlarıyla tanınır hâle gelen Ferşadoğlu, 90’lı yılların ortalarına doğru mesleğini “yazarlık”la taçlandırdı ve yanılmıyorsak 30 yıldır “köşe” (“Yerin Kulağı”) sahibi.

Lisans tahsilini “ilâhiyat” dalında yapmış olan Ferşadoğlu, gazeteci-yazar olarak genelde içtimaî—ara sıra da olsa siyasî—konularla ilgilendi, başarılı çalışmalar ortaya koydu.

BİR “YENİ ASYA” YAZARI



“Talih” konusuna dönecek olursak, Ali Ferşadoğlu “ilgilendiği konuları yazıya dökmek, ennihayetinde yazılarını kitaplaştırmak” hususunda maharetli olduğu kadar aynı zamanda talihli de.

Yazı hayatına şimdiye değin 11 kitap sığdırabilen Ali Ferşadoğlu’nun eserlerinin tamamına yakını Yeni Asya Neşriyat’tan (YAN) çıktı veya sonradan YAN’a dâhil oldu.

(Yazar bir aralık birkaç kitap çalışmasını, hatırını kıramadığı ve de Yeni Asya Neşriyat’ın refiki sayılabilecek başka yayınevlerine vermişti ki birkaç baskıdan sonra onları da YAN’a getirdi çok şükür!)

Anlayacağınız, Ali Ferşadoğlu “bir ‘Yeni Asya’ yazarı” olarak kendisini buraya “demirlemiş” bulunuyor...

30 YILA SIĞAN 11 KİTAP...

Gelelim Ali Ferşadoğlu’nun eserlerine...

Kronolojik olarak şöyle sıralanabilir:

* Gönüllü Kültür Kuruluşları (1995), * Batı’nın Çöküşü ve Özlenen İnsanlık (1995), * Depremle Yaşamak (1999), * İman Esaslarının İspatı (2007), * Mizah ve Fıkralı Sohbetler (2009), * Evliliğe Doğru (2009), * Gençlik ve Kişilik (2010), * Kültürler Coğrafyası Günlüğü (2011), * Ruhumuzu Keşif Yolculuğu (2015), * Eşler Birbirinden Ne Bekler? (2016), * Olağanüstü Hâllerimiz (2017)...

Görüldüğü üzere, yazarın yazı sahası geniş ve ilgilendiği konular çeşitli: “Sosyal teşekküller,” “insaniyet meseleleri,” “mizah,” “evlilik ve aile,” “gençlik,” “medenî dünya,” “insanın mahiyeti” vb.

FIKRALI NUR SOHBETLERİ

Cevval (hareketli) bir yapıya sahip olan Ali Ferşadoğlu, “seyahat”i seviyor; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında “iman hizmeti” nâmına âdeta koşturuyor, çeşitli toplantılarda (söyleşi, konferans, seminer vs.) bilgi ve kanaatlerini paylaşıyor. Pek tabiî ki “üstad” bellediği Bediüzzaman Said Nursî’nin fikriyatı çerçevesinde...

Okumaya dinlemeye meraklı kişiler usta yazarla—büyük ihtimalle—bir faaliyette (kitap fuarı, Risale-i Nur sohbeti, vb.) karşılaşmış ve kendisinden istifade etmiş olabilir. Henüz karşılaşmamış olanlarsa bundan sonra bile onun Risale-i Nur’daki hakikatlerle örülü ve de meşhur Karadeniz—zaten kendileri Karadenizli—fıkralarıyla zenginleşen sohbetlerinden feyizlenebilir, deyip yazarımıza sağlıklı ömür dileyelim!

Editör: ORHAN GÜLER