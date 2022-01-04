406 tarihî köprü restore edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak 406 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladıklarını açıkladı.

32 tarihî köprüde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, restorasyonları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihî köprülerin sayısının 406’ya ulaştığını bildirdi. Yurt içinde 2 bin 421, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek’te olmak üzere 316 adet Osmanlı Dönemine ait tarihî köprü bulunduğunu hatırlattı. Karaismailoğlu, “Tarihî köprülerimizi turizme kazandırıyoruz. Köprülerimiz bu topraklardaki tapu senetlerimiz.” dedi. Haber Merkezi

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