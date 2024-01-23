54 yıldır hürriyet ve adalet çizgisinde yayın yapıyoruz

YENİ ASYA GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ KAZIM GÜLEÇYÜZ, ADANA’DA VERDİĞİ “HÜRRİYET VE ADALET” KONULU SEMİNERDE YAPTIĞI KONUŞMADA, “RİSALE-İ NUR’UN MEDYADAKİ DİLİ OLAN YENİ ASYA DA 54 YILDIR BU ÇİZGİDE NEŞRİYAT YAPIYOR” DEDİ.

YENİ ASYA - ADANA

Adana Kitap Fuarı, son iki günde daha da artan bir ziyaretçi trafiğine sahne olurken, bu ilgi Yeni Asya Neşriyat standına da yansıdı.

Stand görevlilerimiz Risale-i Nur ve Cevşen başta olmak üzere yayınlarımıza gösterilen yoğun ilgiye cevap vermekte zorlandılar. Cumartesi ve Pazar günleri Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, yayınlarımız arasında yeni çıkan “Şeriat Cumhuriyet Demokrasi” başta olmak üzere kitaplarını imzaladı ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Gülçeyüz'ün Hürriyet ve adalet semineri

Cuma akşamı Zübeyir Gündüzalp Apartmanındaki temsilciliğimizde verdiği “Hürriyet ve Adalet” konulu seminerinde bu kavramların imanla bağlantısına dikkat çeken Kazım Güleçyüz, Bediüzzaman’ın iman-hürriyet-adalet eksenindeki tavizsiz duruşunu ve mücadelesini Risale-i Nur’dan örnekler vererek anlattı. Güleçyüz, Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın da 54 yıldır bu çizgide neşriyat yaptığını söyledi. Seminerde neşriyat ve hizmet serencamından hatıralar paylaşıldı.

Adana Kitap Fuarı’nda Yeni Asya’ya büyük ilgi

Yeni Asya Neşriyat standı Adana Kitap Fuarı’nda yine kitapseverlerin ilgi odağı oldu. Fuarın son gününde okuyucuları ile buluşan Kazım Güleçyüz kitaplarını imzalıyıp, onlarla sohbet etti.