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20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

545 yıllık cami restore edilecek

19 Aralık 2023, Salı
Edirne’de 545 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi restore edilecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye’de örneğine az rastlanılan yalı camisi olma özelliğindeki camide incelemede bulundu.

Cami hakkında Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk’ten bilgi alan Sezer, caminin restoresinin gelecek yılın başlarında başlayacağını söyledi. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya teşekkür eden Sezer, “Rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayan çalışmalar tamamlandığında Edirne’mize önemli bir cazibe merkezi daha kazandırılmış olacak” dedi.

Kasımpaşa Camisi

Kirişhane semtinde bulunan avlulu cami, II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet’in vezirliğini yapmış “evliya” olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478 yılında inşa ettirildi. Tek kubbeli, kare planlı ve tek minareli olarak yaptırılan cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı. Kasım Paşa’nın haziresinin de bahçesinde bulunduğu cami, ibadete açılacağı günü bekliyor.

 

AA

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