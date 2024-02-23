55. yıl özel gazetemiz dağıtıldı

Yeni Asya gazetemiz 55. yaşına girerken her sene olduğu gibi yıldönümüne özel bir gazete çıkardı. Genç arkadaşlarımızın “Fidanlık” sayfalarıyla katkıda bulunduğu özel sayı bütün Türkiye’de okurlarımız tarafından dağıtıldı.

Yeni Asya gazetemiz 55. yaşına girerken her sene olduğu gibi yıldönümüne özel bir gazete çıkardı.

Genç arkadaşlarımızın “Fidanlık” sayfalarıyla katkıda bulunduğu özel sayı bütün Türkiye’de okurlarımız tarafından dağıtıldı.

21 Şubat 2024 gazetemizin 55. Yıl dönümünde özel baskı gazeteden Manisa, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Kula, Salihli, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde okurlarımızın desteğiyle yüklü miktarda, eş zamanlı olarak, Manisa, Turgutlu ve Akhisar ilçesinde heyecanlı bir dağıtım yapıldı.

Özel sayı Akhisar Çarşamba pazarı esnafına, vatandaşlarına dağıtılırken, Akhisar’ın en kalabalık caddesi olan Tahir Ün’de de esnafa, yoldan geçenlere dağıtıldı. Gazeteyi eline alanların memnuniyetleri yüzlerinde okunurken, ayrıca böyle bir sayı için teşekkürlerini bildirenler de oldu.

İstanbul ve Urfa’da dağıtım heyecanı

21 Şubat’a özel sayının dağıtımı İstanbul’da gece saatlerinde dağıtılmaya başlandı. Esnafa ve vatandaşlara ulaştırılan özel sayının dağıtımı ertesi gün de devam etti. Yine vatandaşlara ve esnafa verilen gazetemiz takdirle karşılandı. Özel sayının diğer bir dağıtım yeri ise peygamberler şehri Şanlıurfa ve ilçeleri oldu.

İHSAN ERDOĞAN, AHMET ZORLU, SELMAN KONYALIOĞLU - İSTANBUL, ŞANLIURFA, AKHİSAR

YENİ ASYA 55. YIL MESAJLARI

21 Şubat 2024 tarihli e-gazetemizi aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK 55. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

***

55 yıl pastası

Gazetemiz Yeni Asya’nın 55. yaşına adım atmasını kutladık.

55. yıl hatırasına pasta kesen Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram, “Nice yeni yıllara ulaşmayı Allah’dan niyaz ediyoruz. Okuyucu ve çalışanlarımızın gayretleriyle bu günlere geldik. Bundan sonra da yine okuyucularımızın destekleriyle yayın hayatımıza devam edeceğiz inşalah” dedi. 55. yıl pastasının kesilmesi ve okunan duadan sonra mütevazı program sona erdi.

Nihat Orhan - İstanbul