55 yıl pastası

Gazetemiz Yeni Asya’nın 55. yaşına adım atmasını kutladık.

55. yıl hatırasına pasta kesen Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram, “Nice yeni yıllara ulaşmayı Allah’dan niyaz ediyoruz. Okuyucu ve çalışanlarımızın gayretleriyle bu günlere geldik. Bundan sonra da yine okuyucularımızın destekleriyle yayın hayatımıza devam edeceğiz inşalah” dedi. 55. yıl pastasının kesilmesi ve okunan duadan sonra mütevazı program sona erdi. Nihat Orhan - İstanbul



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