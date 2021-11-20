69 şehre 90 bin kitap ulaştırıldı

Emekliler Meclisi gönüllüleri 2012’den bu yana oluşturdukları atölyede topladıkları kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kitap Atölyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve mahalle muhtarlıklarına bırakılan kitapları toplayan gönüllüler, türlerine göre ayrıştırdıktan sonra paketleme yapıyor. 2012 yılından beri Türkiye’nin 69 şehri ve yüzlerce ilçesine yaklaşık 90 bin kitap gönderildi. Kullanılamayacak kitapları da geri dönüşüme gönderen gönüllüler bugüne kadar 7 okulun kütüphanesine de destek oldu. Bu yıl yeni sezonda 7 bini aşkın kitabı 16 kente gönderen Emekliler Meclisi, 20-28 Kasım tarihleri arasındaki Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda da duyarlı çalışmalara imza atacak. Bursa - anka

Okunma Sayısı: 72

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.