“Akif’e Mektuplar” için son gün 12 Şubat

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Maarif Kütüphanesi “Hayat Okumaya Değer” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Akif’e Mektuplar” adlı yarışmaya son başvuru tarihi, 12 Şubat olarak açıklandı.

Eyüpsultan Belediyesi desteğiyle, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla milli şair Mehmet Akif Ersoy’a mektupların yazılabileceği yarışmaya, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Yarışma, dijital çağın unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatarak, milli ve manevi değerleri gençlere kazandırmayı amaçlıyor. Yarışmanın ödül töreninin 12 Mart’ta yapılması planlanıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ön ve son seçici kurul değerlendirmesi ile dereceye giren eserlerden birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye bin lira ödül takdim edilecek. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgilere “http://istmem.meb.gov.tr/” adresinden ulaşılabilecek. AA

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