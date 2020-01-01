MillÎ şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un şiirlerinin çizgilerle anlatıldığı Âkif’in Çizgisi Karikatür Sergisi’nin küratörü Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “MillÎ şairimiz Âkif, ilham vermeye devam ediyor” dedi.

Haber: Kübra Örnek

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Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün satırlarda gizlenen dünyayı bugünkü kuşaklara anlatmak amacıyla yola çıktığı “Mehmet Âkif’in Çizgisi 2” isimli sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Sergi açılışına Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, ESEV Genel Sanat Koordinatörü Abdülbaki Kömür, serginin küratörü Demirhan Kadıoğlu ve çok sayıda dâvetli katıldı.

18 karikatüristin Âkif’in şiirlerini çizgilerle anlattığı sergiye ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. 34 eserin yer aldığı sergi 5 gün boyunca açık kaldı.

Âkif, çizgilerle anlatılıyor

Sergi açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstiklâl Şairi Mehmet Âkif Ersoy’u çizgilere dökerek önemli bir öğrenme mekanizması sunduklarını söyleyerek, çizerlere teşekkür etti. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ise şöyle konuştu: “Mehmet Âkif Ersoy’la ilgili çok çeşitli tarihî programlar yapılıyor, ama bu çalışma gibi örnek oluşturabilecek faaliyetlerin ortaya koyulduğu çok az görülüyor. Âkif’in duygusu ve düşüncesi, sanatçıların gayretiyle farklı bir çizgi olarak ortaya koyuldu. Bu sergi orijinal bir sergi olarak çok değerli bir çalışma.”

Birlik ve beraberliği şiirleriyle yansıttı

Serginin küratörü, yazarımız ve aynı zamanda Can Kardeş Dergisi Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu ise, yaptığı açıklamada, karikatürün dün olduğu gibi bugün de mesaj niteliği taşıdığını söyledi. Kadıoğlu, “Âkif’in duygularını sonraki yıllarda da çizgilerle anlatmaya devam edeceğiz. Millî birlik ve şuuru bize şiirleriyle yansıtan Millî Şairimizin bu duygularını çizgilerle anlatmak heyecan verici... Kısacası Âkif, ilham vermeye devam ediyor” dedi.