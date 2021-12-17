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17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Âkif ömrünü millete verdi

17 Aralık 2021, Cuma
MillÎ şair Mehmet Âkif Ersoy Samsun’da düzenlenen söyleşide anıldı. Faaliyete katılan Ersoy’un torunu Selma Argon dedesini anlattı. Faaliyette Ersoy’un şiirleri de okundu. İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy, Samsun’da öğrencilerle buluştu.

Ersoy, Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi kapsamında Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Endülüs Kültür Merkezi katkılarıyla Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda, dedesi millî şair Mehmet Âkif Ersoy’u anlattı. Mehmet Âkif Ersoy’un eğitim ve spora ilgisi olduğunu dile getiren Ersoy, “Dedem dini bütün bir evde büyür. Anne ve baba çok dini bütün insanlar. Baba o dönemin din profesörüdür. Oğlunu çok iyi yetiştirmiş” dedi. Mehmet Âkif Ersoy’un başarılı bir eğitim sonrası veteriner hekim olarak atandığını, görevi sayesinde Anadolu’yu karış karış gezme imkânı bulduğunu vurgulayan Ersoy, şunları dile getirdi:

“Her yere gitmiş. İnsanlarla konuşmuş, onlarla bir olmuş. Onlara toprağı nasıl işleyeceklerini, hayvanlara nasıl güzel bakacaklarını öğretmiş. Onların dertlerini dinlemiş. Savaşlar içinde zor dönemler. Dedem gibi insanların derdi olmasa olmazdı, dert edinirlerdi. Vatanı, milleti, insanını dert edinmişler ve onlar için bütün ömürlerini vermişler. Dedem de öyle. Onun için hâlâ anılıyor, hâlâ insanların kalbindedir, onların içindedir. Hiçbir zaman onlara yüksekten bakmamıştır. Millî Mücadele’de, yaptığı görevde insanları iyi tanıdığı için onlara konuşmalarıyla yön verebilmiştir.” 

AA

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