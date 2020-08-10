Anadolu’nun ilk camisi restore ediliyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’nde bulunan Anadolu’daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr’in, restore edilerek ibadete açılması için etrafında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri’nin iki derin dar boğazının ortasında yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslılar tarafından yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064’te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek yurt topraklarına katıldı. Kurulduğundan beri 23 medeniyete ev sahipliği yapan, Ani, Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı bir önem arz ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Kars Müze Müdürlüğünün başkanlığında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, Ani Ören Yeri’ndeki bilimsel kazı çalışmalarına 6 Temmuz’da başladıklarını ve 10 Eylülee kadar devam edeceklerini söyledi. AA

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