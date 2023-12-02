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Ankara’da fuar heyecanı

02 Aralık 2023, Cumartesi 16:48
Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ATO Ankara Kitap Fuarı dün açıldı. 200’ü aşkın yayınevinin katıldığı fuarda Yeni Asya Neşriyat 703-B numaralı stantta kitapseverlerle buluşacak. 10 gün sürece fuara 500 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

İLYAS KARVAR - ANKARA

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 19’si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da katılımıyla dün açıldı. 200’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte 703-B numaralı stantta kitapseverlere buluşacak olan Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletilerinin olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin yüzlerce yazarın imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.  

YENİ ASYA NEŞRİYAT OKURLARIYLA BULUŞUYOR 

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ATO Ankara Kitap Fuarı’nda, yine yoğun bir katılım var. Yeni Asya Neşriyat stantta Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere, yeni çıkan Bediüzzaman Said Nursi çizgi romanı ve birçok seçkin eser Ankaralılarla buluşuyor.

10 Aralık pazar gününe kadar devam edecek fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucusuyla buluşacak. Program şöyle: 2 Aralık Cumartesi İslâm Yaşar, 3 Aralık Pazar Prof. Dr. Ahmet Battal, 9 Aralık Cumartesi Prof. Dr. Ahmet Battal kitaplarını imzalayacak. Bütün kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat Standımıza bekliyoruz.

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