Ankara kitap fuarı bugün sona eriyor

ATO Congresium’da devam eden 20. Kitap Fuarı bugün sona eriyor. Okuyucular hem kitap alıp, hem de yazarlara kitaplarını imzalatıp sohbet etme imkanı buluyor.

YASİR ÖZER - ANKARA

ATO Congresium’da devam eden 20. Kitap Fuarı bugün sona eriyor. Yazarımız Prof. Dr. Ahmet Battal, Yeni Asya Neşriyat standında kitaplarını imzaladı, okuyucuları ile sohbet etti.

Haftasonu vatandaşlar tarafından yoğun ziyaretiyle devam ediyor. Okuyucular hem kitap alıp, hem de yazarlara kitaplarını imzalatıp sohbet etme imkanı buluyor. 200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı bu seneki fuara ilgi yayınevlerini memnun ederken, kağıda gelen büyük zamlardan sonra kitap maliyelerinin artması satışların fazla olmamasından dert yanıyor. Büyük bir ekonomik krize rağmen vatandaşlar kitaba para ayırıyorlar.

Kitapseverleri bekliyoruz

Her yıl iki sefer yapılan ve yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar bugün sona erecek. 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen fuarın son gününde kitaplarda daha fazla indirim yapılması bekleniyor

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı ziyaretçilerin ilgisi ile karşılanıyor. Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunarken, Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara bütün kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat B-703 numaralı standlarına beklediklerini söyledi.