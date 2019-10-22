Ankara Kitap Fuarı'nda Yazarlarımız kitaplarını imzalıyor

Her yıl yüz binlerce kitapseverin ziyaret ettiği 14. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor.

Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılandı. Risale-i Nur Külliyatı büyük ilgi gördü. Vapurlu, kitaplarını imzaladı Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Ali Vapurlu, Yeni Asya Neşriyat’ın A-605 numaralı standında kitaplarını imzaladı. Fuara hafta sonu görülmemiş bir ilgi gösterilirken, hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturuyor. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da yayıncılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.



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