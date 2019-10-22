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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Ankara Kitap Fuarı'nda Yazarlarımız kitaplarını imzalıyor

22 Ekim 2019, Salı
Her yıl yüz binlerce kitapseverin ziyaret ettiği 14. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor.

Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılandı. Risale-i Nur Külliyatı büyük ilgi gördü. 

Vapurlu, kitaplarını imzaladı

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Ali Vapurlu, Yeni Asya Neşriyat’ın A-605 numaralı standında kitaplarını imzaladı.

Fuara hafta sonu görülmemiş bir ilgi gösterilirken, hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturuyor.

Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da yayıncılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.  

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    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
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