Ankara Kitap Fuarı okurlarını bekliyor

Eylül Fuarcılık tarafında 19’su düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da bugün başlıyor.

1-10 Aralık tarihleri arasında okuyucuların kitapla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat da yine görkemli bir standla yerini alıyor. 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Kâzım Güleçyüz, İslâm Yaşar, ve Prof. Dr. Ahmet Battal kitaplarını imzalayarak okuyucuları buluşup sohbet edecekler.

Geçtiğimiz yıllarda 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene de ilginin yoğun olması bekleniyor. Fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Yeni Aya Neşriyat yetkilileri Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok eserin Ankaralılarla buluşacağı fuara bütün kitapseverleri davet ederken, kitaplara fuara özel indirimlerinin yapılacağını bildirdiler.

Ankara - Yasir Özer