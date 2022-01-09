Bursa’nın ipeği ve çinisi dünyaya tanıtılacak

Bursa’nın “zanaat ve halk sanatları” dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmesiyle ipek ve çini ustaları, el sanatlarını dünyaya tanıtacak olmanın gururunu yaşıyor.

Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren şehrin, Yaratıcı Şehirler Ağı’na da dahil olmasıyla Bursa ipeği ve çinisi dünyada daha çok tanınacak. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı tarafından “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilân edilen şehirde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında üretim yapan çini ve ipek ustaları, sanatlarını çeşitli etkinliklerle tanıtma fırsatı bulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Üretim Sorumlusu ve proje koordinatörü Mehmet Ünal, ipek üretiminin tarih boyunca şehrin simgelerinden biri olduğunu söyledi. Ünal, merkezde hazırlanan ürünlerin yurt içi ve dışından rağbet gördüğünü belirterek, “UNESCO’da çini ve ipekle şehrimizi temsil edeceğiz, bu bizim için gurur kaynağı oldu. Bu proje 4 yıl kadar sürecek ve bu süre içinde bir sürü etkinlikler yapılacak ipeğin ve çininin geliştirilmesi için. Zaten bu merkez Türkiye’de ipekçiliğin merkezi haline geldi” dedi.