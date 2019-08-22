“Büyülü Şehir” Kudüs

Filistinli ressam Vail Rebi, “Büyülü Şehir” tablosuyla Kudüs’te yaşanan sıkıntıları dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Filistinli ressam Vail Rebi, dünyaca ünlü “Kuğu Gölü” balesinin hikâyesinden esinlenerek hazırladığı “Büyülü Şehir” tablosuyla Kudüs’te yaşanan zorlukları dünyaya duyurmayı hedefliyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Bire şehrinde yaşayan 49 yaşındaki Rebi, bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. Rebi, Filistinlilerin İsrail işgali altında yaşadıkları zorlukları ise resimle anlatıyor.

Rebi, küçükken Ramallah’taki El-Emari Mülteci Kampı’nda bulunan evlerin duvarlarına tebeşirlerle resimler çizdiğini aktardı. Profesyonel resim faaliyetlerine ise yaklaşık 10 yıl önce çalışma hayatı istikrar kazandıktan sonra başladığını söyledi. Sanatçı olarak yaşadığı toplumdaki gelişmelerden etkilendiğini ifade eden Rebi, İsrail işgali, Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması, topraklarına dönüş hayali, her daim tehdit altındaki Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün durumu, Yahudi yerleşim birimlerinin inşası, abluka gibi Filistinlilerin artık günlük hayatlarının bir parçası haline gelen sıkıntıları eserlerinde konu edindiğini dile getirdi.

Kudüs, bir gün İsrail işgalinden kurtulacak

Filistinli ressam Vail Rebi, surlarla çevrili ve bir gölün ortasında yer alan Mescid-i Aksa, gölde bir genç kız ile 4 kuğu, ayrıca elinde kitap ve boynunda kefiye ile yüzünü Aksa’ya dönmüş Filistinli küçük bir kızın yer aldığı tablosunda Rus klâsik müzik bestecisi Pyotr İlyiç Çaykovski’nin “Kuğu Gölü” balesinden esinlendiğini belirtti. Kudüs’ün bir büyücü tarafından kuğuya dönüştürülerek göle hapsedilen Prenses Odette’e benzediğini kaydeden Rebi, “Tablodaki genç kız büyünün etkisinden kurtulan Odette’i temsil ediyor. Kudüs, bir gün İsrail işgalinden kurtulacak ve bütün ihtişamıyla ailesine dönecek.” dedi.

Filistinlilerin eve dönüş hayali

Rebi, “İşgal, tehcir, yerleşim birimleri inşası, topraklarımıza yeniden dönüş hayali; bütün bu olaylardan çok etkilendim ve sanat çalışmalarıma yansıttım.” ifadesini kullandı. Filistinli pek çok ailenin maruz kaldığı 1948’deki tehcirde ailesinin de Kudüs’ün eteklerindeki Lifta beldesinden zorla çıkarıldığını söyleyen Filistinli ressam, “Pek çok eserimde Lifta beldesi ve Filistinli mültecilerin evlerine dönüş hakkını konu edindim. Topraklarımıza dönüş benim ve bütün Filistinli mültecinin hayalidir.” diye konuştu.