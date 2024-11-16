Coğrafî işaretlerde denetim çağrısı

Türkiye’nin zengin kültürel mirası ve tarımsal çeşitliliği, coğrafi işaretli ürünler açısından benzersiz bir potansiyele sahip olduğunu, ancak, bu değerli mirasın korunması ve sürdürülebilirliğinin, etkin bir denetim mekanizmasının varlığına bağlı olduğunu söyleyen TOBB Patent ve Marka Vekilleri Meclis Başkanı Kemal Yamankaradeniz, sistemin güçlendirilmesi halinde, kültürel mirasımızı temsil eden 1.600’ü aşkın coğrafi işaretli ürünün maddi değerini ve güvenilirliğini korumalarına dair kayıp yaşamayacaklarını belirtti.

NURSEZA PARLAKOĞLU - MUŞ ORGANİK TARIM GENİŞLETİLMELİ Ülkemizin coğrafi işaretler açısından sahip olduğu zengin potansiyele rağmen, mevcut kurumsal yapılanma ve denetim mekanizmaları için stratejik adımlar atılması gerektiğini de ifade eden Yamankaradeniz, “Örneğin; Mevcut yasal çerçeve baştan sona gözden geçirilerek eksiklikler giderilebilir. Yönetişim süreçlerinin yasal bir zemine oturtulması sağlanabilir. Ülke genelinde bölgesel temsilcilikleri olan merkezi bir enstitü kurulabilir. Bu enstitünün faaliyet alanı organik tarımı da kapsayacak şekilde genişletilebilir” diye konuştu. Sadece tescil almak yeterli değil Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Eylül aylarında 251 adet coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bugün ülkemizde 1.600’e aşkın tescilli coğrafi işaretli ürün bulunurken, bu zengin ürün çeşitliliği, coğrafi işaretli ürünlerimizin önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu kanıtlıyor. Fakat Türkiye’nin zengin kültürel mirasını temsil eden coğrafi işaretli ürünler, ciddi bir varoluş mücadelesi veriyor. Çünkü, yalnızca tescil almak yeterli değil; denetim mekanizmaları olmadan bu değerli ürünlerin özgünlüğü ve kalitesi tehlike altında kalıyor.

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