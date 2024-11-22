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22 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Diyarbakır’da “Çanakkale Savaşı rozeti” bulundu

22 Kasım 2024, Cuma 09:00
“Diyarbakır’ın kalbi” olarak nitelendirilen Amida Höyük’teki kazı çalışmalarında, “Çanakkale Savaşı rozeti” bulundu.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında 2018’de başlatılan kazı çalışması sürüyor. Uzman ekip tarafından yürütülen kazılarda Çanakkale deniz ve kara savaşlarında yer almış ve bu uğurda şehit veya gazi olmuş askerlere verildiği belirtilen “Çanakkale Savaşı rozeti” bulundu. Rozetin Amida Höyük’teki kazılarda bulunan ilk “Osmanlı rozeti örneği” olduğu belirtildi. Kazı başkanı Prof. Dr. Yıldız, rozetin Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki döneme ait olması açısından da önemli olduğunu svurgulayarak: “Bu, Çanakkale deniz ve kara savaşlarında yer alıp gazi veya şehit olan kişilere verilen bir rozet. Bu rozetin özgünleri çok az bulunuyor, daha çok replikaları yapılıyor. Bu özgün rozet Osmanlı dönemi Çanakkale Savaşı rozeti olması açısından önem arz ediyor” dedi.

AA

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