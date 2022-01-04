Erzurum’un ünlü 50 ürünü için patent başvurusu

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), 2021 yılı içinde, şehrin 50 farklı ürünü için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaptı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaptığı açıklamada, şehrin 18 coğrafi işaretli ürününe geçen yıl 50 ürün daha eklediklerini, Erzurum mutfağının ve yemek kültürünün, geçmişten bugüne şehirde yaşamış kadim medeniyetlerin ortak kültürü ve geleneğinin bir yansıması olduğunu söyledi. Oral, “Mutfak ve yemek kültürümüz evrensel bir değerdir. Geçmişin bizlere emaneti olarak gördüğümüz bu değerlerimizi, coğrafi işaretle koruma altına alarak en özgün halleriyle gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz” dedi. Bu çalışmalara destek verenlerin tek gayesinin Erzurum’un ortak paydasında buluşmak olduğunu vurgulayan Oral, “Erzurum ve ülke mutfaklarında ayrıcalıklı bir yeri olan Erzurum su böreği için de Avrupa Birliğine (AB) tescil başvurusunda bulunduk.” dedi. AA

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