Fatih’in yadigarı: Enez Ayasofyası

FATİH SULTAN MEHMED HAN’IN YADİGÂRI “ENEZ AYASOFYASI” OLARAK DA BİLİNEN TARİHÎ FATİH CAMİİ’NİN RESTORASYONUNDA SONA GELİNDİ.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Müdürlüğü’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti döneminde Fatih Sultan Mehmed’in deniz ticaretinin iyi yapıldığı liman şehri Enez’i fethinin ardından kale içerisindeki “Enez Ayasofyası”nın cami olarak hizmet vermeye başladığını belirterek “Burada o dönemde bir vakfiye oluşturulmuş. Bu camimizde uzun yıllar ibadet yapılıyor. 1965 yılında Enez’de meydana gelen bir depremde caminin kubbesi tamamen çöküyor ve günden güne harabe bir duruma geliyor” dedi.

55 yıl sonra ibadete açılacak

Caminin restorasyonuna 2014’te başladıklarını anlatan Güneren, caminin restorasyonunun normal takvime göre 4 Temmuz 2020’ye kadar süresi oluğunu dile getirdi. Bu yönde çalışmaların devam ettiğini aktaran Güneren, “Önümüzdeki yılın Nisan ve Mayıs ayları Ramazan ayına denk geliyor. Fatih Camii’ni 2020’nin Ramazan ayında ibadete açacağız. Çevre düzenlemesi ile ilgili işler de mevsimin biraz daha uygun hâle gelmesiyle Haziran, Temmuz aylarında gerçekleştirilir. 1965 yılından bu yana yaklaşık 55 yıldır kapalı olan bir mekânı vakfiyesine uygun şekilde hem ibadete hem de ziyarete açmış olmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.

Enez Fatih Camii

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Fatih Sultan Mehmed’in 1456’da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizlilere ait Enez’i fethetmesi sonrası camiye dönüştürüldü. Sonrasında yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı, dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi. Osmanlı döneminde 1700’lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965’teki depremde yıkıldı. Enez Fatih Camii, restorasyonun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak.