Figürlü mihrabıyla dikkat çeken mescit

Konya’da Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden AksinNe Mescidi’ndeki mihrabın restorasyonunda gün yüzüne çıkarılan çift başlı kartal ve ejderha figürlü süslemeleri ilgi çekiyor.

Konya’da Anadolu Selçuklu dönemine ait Aksinne Mescidi’nde yapılan restorasyon çalışmalarında caminin mihrabında çıkarılan çift başlı kartal ve ejderha figürleri dikkati çekiyor. Merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi’nde Selçuklu Dönemi’ne ait 13. yüzyılda inşa edilen Aksinne Mescidi, mimarî yapısı ve süslemeleriyle Anadolu Selçuklu mescitlerinin özelliklerini taşıyor. Zamanla tahrip olan ve yapılan eklemelerle özgünlüğünü kaybeden mescitte, 2005’te yapılan restorasyon çalışmalarında yapıdaki eklemeler kaldırılarak, duvarlarındaki çimento harçlar temizlendi. Camide tahrip olan malzemeler de aslına uygun olarak yenilendi. Mihraptaki alçı ile kapatılan sıvasının kaldırılmasıyla perde motifiyle şekillendirilmiş yarım daire nişli muhdes “çift başlı kartal” ve “ejder” figürleri ortaya çıkarıldı.

Selçuklu döneminden figürlü tek mihrap

Mescitteki motifler üzerine araştırma yapan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Şükrü Dursun, mescidin Selçuklu döneminin öne çıkan eserleri arasında olduğunu söyledi. Dursun, mescidin; cephe duvarı tümüyle tuğla ile örülü, ahşap sundurmalı ve tek kubbeli kübik bir yapı olduğunu anlattı. Restorasyonla yapının pencere, kapı ve kemerlerinin tümüyle yenilendiğini belirten Dursun, şöyle konuştu:

“Restorasyon kapsamında mescidin içerisindeki toprak dolgu kaldırıldı. Mihrapta Anadolu Selçuklu dönemine ait altı figüre rastladık. Sultan Alaaddin Keykubat döneminde yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu mihraptaki figürlerin örneği yok. Anadolu Selçuklu döneminden günümüze kadar gelmiş, programlanarak hazırlanan figürlü tek mihrap.”