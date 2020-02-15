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15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Fuara bekliyoruz

15 Şubat 2020, Cumartesi
Karadeniz 6. Kitap Fuarı Samsun’da açıldı.

Samsun’da TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan Karadeniz 6. Kitap Fuarı’nda Yeni Asya standı heyecanla okurlarını bekliyor. Birçok yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda okurlar sevdikleri kitapların yazarlarıyla tanışma ve sohbet etme fırsatını yakalıyor. 

Yeni Asya ziyaretçilerini bekliyor

Panel, söyleşi, atölye çalışmaları gibi çeşitli faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan fuarda hafta sonu Yeni Asya yazarlarından Şemseddin Çakır ve İslâm Yaşar kitaplarını imzalayacak. Kitapseverlerden yoğun ilgi bekleyen fuar 24 Şubat’a kadar ziyaretçilerine kapılarını açacak.

***

İSTANBUL’DAKİ FUAR PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK - Yeni Asya Neşriyat, 

İstanbul’da açılan CNR Kitap Fuarına da katıldı. Fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etme imkanı buldu.

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